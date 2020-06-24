台股五千金譜瑞報到 收盤正式站上千元大關

科技股領頭、台股漲勢擋不住，繼大立光（3008）、矽力-KY（6415）、祥碩（5269）、信驊（5274）之後，第五千金譜瑞-KY（4966）報到，今（24）日股價正式站穩千元大關，收盤價來到1,035元，漲幅5.18%。法人指出，台股五千金已成帶領多頭上攻重要觀察指標，五千金不墜、則台股上看11,900點。

IC設計族群矽力、信驊、祥碩股價均站穩千元之上，其中祥碩今日盤中高點1565元，更創下上市掛牌以來歷史新高，漲幅9.8%，而譜瑞近日則在千元徘徊，今日收盤價終於站穩千元大關，來到1035元、漲幅5.18%。另一後起之秀昇佳（6732）頻頻叩千元關卡，收盤價989元，漲幅2.59%。

譜瑞受惠居家辦公等需求，第2季營收介於1.05億美元至1.15億美元之間，約當31.27億至34.25億台幣之間，中值為32.76億元，季增10.6%，營收成長主要來自在 Chromebook、平板客戶急單，及電競產品拉貨動能積極所致。譜瑞預估第2季毛利率介41.5%至44.5%之間，合併費用預計為美金2,300至2,400 萬美元。併入的Fresco 預計會在季底完成，將從6月開始貢獻營收。

法人指出，譜瑞在PCI E GEN 4 retimer對主要客戶都已經開始小量出貨，在此產品領域，目前美系大廠已經逐步淡出，僅有ASTERA LAB與譜瑞競爭，今年譜瑞在市佔率方面多有斬獲。而在PCIE GEN 5方面，下半年將開始送樣，在下半年英特爾將推出新平台，將支援PCIE GEN 5技術，有助於推升譜瑞客戶採用率，預估譜瑞今年在高速傳輸產線將有雙位數成長空間。