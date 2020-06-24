疫情加速5G成長 愛立信上調今年用戶達1.9億戶

愛立信表示，新冠肺炎的影響，彰顯網路在社會中扮演關鍵角色，尤其 數位基礎建設在危機時期是滿足通訊需求的關鍵，83%的受訪者認為資通訊技術幫助他們度過疫情封鎖期間，部分市場的5G用戶數成長速度受到疫情影響而放緩，但部分市場反而加速成長，因此愛立信上調2020年5G用戶數預估，來到1.9億戶。

台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）表示，新冠疫情期間，愛立信全球8.5萬員工都是居家辦公，預期今年年底前都會持續居家辦公，同時也觀察到在疫情期間因為居家辦公，對於資通訊技術需求不小，利用技術來改變工作模式。

藍尚立表示，5G不僅僅是具有更高速度和更低延遲的新一代網路，更是具備廣泛功能與提供創新服務的平台，樂觀看待台灣邁向5G時代，消費者能享受更多創新應用，有更佳的使用者體驗；企業客戶可以有穩定、安全且精準的全球連結能力，帶動新的商機。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，新冠肺炎傳播促使全球民眾改變了日常生活方式，許多人因此改為在家工作或上課，網路流量也因此從商業區快速移向住宅區。最新的《愛立信行動趨勢報告》顯示，行動網路和固網在國家關鍵基礎設施中的重要性逐漸增加。

愛立信認為，部分市場的5G用戶增加速度因為疫情放緩，但更值得注意的是其他市場反而加速成長，因此愛立信上調其預估的2020年底全球5G用戶數，從原本的1.5億戶提升到1.9億戶。

Jejdling進一步表示，除了從用戶數衡量5G的成功，還是要看5G帶給民眾和企業哪些益處，才能判斷其影響。5G是為創新打造，而疫情危機也凸顯出連結性的真正價值，以及在重新推動經濟中所扮演的角色。

愛立信也認為，疫情的封鎖限制使人們的網路使用行為改變，更導致固網和行動網路的使用出現顯著變化。住宅區固網有最多的網路流量增長，成長幅度為20%至100%。不過，許多電信商也注意到旗下行動網路的需求量急遽上升。

愛立信消費者行為研究室近期的一份研究顯示，在來自11國的受訪者中，有83%的人表示資通訊技術大大幫助了他們度過疫情封鎖期間。研究結果顯示，資通訊技術服務的採用及使用越來越普遍，例如數位學習和健康應用程式就幫助消費者適應新生活方式，其背後核心正是連結性。

面對未來，愛立信調查發現，57%的人表示自己會存錢以確保財務安全，但三分之一的人則打算投資5G和改善家中寬頻網路，為可能發生的新冠肺炎第二波疫情做好準備。