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盛雲引進策略投資人 打造台灣首家AI數位醫療健康平台

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

盛弘（8403）旗下盛雲電商表示，於 6 月完成現金增資2.5億，增資股東除母公司盛弘外，尚有中華開發、工研院數位經濟基金、資策會等重要法人參與策略投資。盛雲電商走向「虛實融合」商業模式，積極打造台灣首家AI數位化醫藥平台。

盛雲電商自成立後的兩年間快速發展，配合母公司盛弘醫藥的大力支持，在業務營運及資本市場上皆取得重大進展。「MIDAS醫療數位轉型產業聯盟平台」作為台灣第一個醫療數位轉型平台，從全台11,000家診所及8,200家連鎖藥局通路端出發，利用網路鏈結，整合醫藥、醫材、醫療產品及服務，打造虛實整合（OMO）平台。

盛弘集團董事長楊弘仁表示，集團期許在台灣建構出真正以民眾為中心的「大健康生態圈」，未來將透過互聯網醫療平台走向國際，創造醫療新商業模式。國際醫療產業未來的發展方向，將是領域間的相互協作; 盛弘作為資源整合者，大力推動集團生態系的綜效布局，盛雲併購躍獅，能更有效運用資源優勢，共同創造線上融合線下的 B2B2C 通路生態，未來集團仍將在數位轉型的過程中，持續引領產業趨勢發展，率先為台灣建立可複製的創新價值。

盛雲電商主打B2B醫藥雲端採購平台，從聯合購藥、配貨、分析庫存到醫材租賃，打造創新的一站式線上平台。盛雲電商執行長何俊聰表示，2020年將是關鍵年，產業的線上經濟將會超過線下，再加上現在武漢肺炎等疫情，更加深了宅經濟的線上活動。這次先在盛弘的挹注下，盛雲完成集團內整併躍獅的通路經驗，邁向虛實整合（OMO）的新階段發展。

何俊聰表示，盛雲電商導入AI智慧科技，兩年來不斷試驗優化商業模式，提供客製化的精準行銷服務，今年疫情以來，業績仍不斷成長，持續創新高。這顯示，新零售時代來臨，以大數據、雲端計算、人工智慧等為代表的新興技術蓬勃發展，在新技術和商業模式快速發展下，台灣醫療產業走向數位化的新經濟模式，進展只會愈來越快。

電商 盛弘 生態

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