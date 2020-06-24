宏碁再添小金雞 旗下海柏特2021年在台IPO
宏碁（2353）又有小金雞要孵化，宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠今（24）日表示，宏碁轉投資的海柏特公司規畫2021年在台灣IPO。
由於宏碁旗下的安碁資訊近期股價表現搶眼，因此宏碁新小金雞動態備受關注。
海伯特就是宏碁電腦的維修中心，負責維修業務，負責人為侯知遠，侯知遠表示，該公司目前全球有1400個服務據點，2019年成立就已經獲利，今年是第2年，上半年海柏特業績是3倍的年成長。
海伯特營運聚焦不同品牌產品售後服務和維修，業務服務對象包括PC手機、家電、無人機等，客戶有日韓等知名品牌。該公司資本額約1.6億元，侯知遠指出，明年公發、上興櫃是預訂的時程。
他強調，海伯特維修能力達到level 3，也就是有晶片、電路板維修能力，且在各國家都有到這樣的維修能力。
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