台積電環保有成 今年海外據點100％使用再生能源

台灣之光台積電（2330）何以讓外商一旦投片就愛不釋手？最新企業社會責任報告書揭示原因。108年台積電以272種製程技術為499家客戶實現1.076萬種創新產品，為蘋果、AMD、輝達、高通等重量級客戶創造無限商機；另外，近年來環保議題高漲，台積電投入新台幣近196.6億元的環保支出，也切中外商半導體業者對應外界要求。

台積電企業社會責任報告書指出，去年在晶圓代工市場市占率高達52%，全球第一，年總產能超過1,200萬片約當12吋晶圓，意味著全球過半數半導體晶片產品均出自台積電之手。另外，台積電也照顧到所有大、小股東權益，10來平均股東權益報酬率達24.8%，108年股東總報酬率53.9%，自民國93年至108年累計發放1.7兆元現金股利。

另外，近年來，外商蘋果、AMD呼應全球環保議題，對於綠電等環保製造要求提高，台積電表示，持續購買再生能源及設置太陽能發電系統，增加再生能源使用量，108年購買約9.1億度再生能源、憑證及碳權，海外據點全部使用再生能源，達全公司用電量 6.7%，台灣廠區持續洽談約 700MW 再生能源長期購買計畫。

預計109年持續採購再生能源，達到全公司用電量 7% 為再生能源，海外據點 100%使用再生能源，且目標是在民國119年自3奈米起新廠再生能源佔比20%，並逐年增加購買量，達全公司生產廠房25% 用電量為再生能源，非生產廠房 100% 用電量為再生能源。

台積電表示，與客戶維持良好合作關係，連續六年客戶滿意度達90%以上。去年全球專利申請數量近 6,500 件，超過原先預期5,100件，預期今年申請數量 超過5,300 件。