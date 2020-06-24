網家董事長詹宏志：整合支付工具有可能 但尚未完成

國內最大電商網路家庭集團目前旗下有支付連、國際聯（PChomePay）以及電子支付的Pi錢包，支付業務去年仍處於虧損、約一億多。網路家庭董事長詹宏志表示，目前Pi錢包有代表性，用來串接、統合各個交易資料庫應該是最好的方式，支付可能是網路家庭集團中第一個可以統合的項目。

不過，他也坦言，三家業務不同，法律上要合併是一個大工程，加上連接各種消費者經驗在一個App內，會是一個超級App。

詹宏志表示，整合「尚未完成」，暗示網家集團開始啟動支付工具的整合。過去幾年網路家庭逐漸將支付連、國際連的股權買回，希望將來整合時與股東討論較為順利。

目前支付連用戶900萬、Pi錢包有100萬用戶，詹宏志說，網家經營了台灣最大的網路支付系統，Pi錢包也讓很多實體店家成為網路家庭的命運共同體。他表示，希望擴大場景，甚至擴展到國際支付，讓Pi錢包使用頻率高於在PChome使用的頻率。