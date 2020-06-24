台積電菜鳥工程師年薪31個月 羨煞同業想跳槽

台積電108年企業社會責任報告書出爐，薪資福利待遇讓同業羨煞不已，新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬約為31個月本薪，台灣廠區整體薪酬位在業界前10%水準，全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）的中位數約為163萬元，總裁魏哲家與中位數員工總體薪酬約為180：1，約達2.93億元。

幸福企業向來是台積電驕傲標竿，薪資福利佳，是畢業校園新鮮人首選企業，最新企業社會責任報告書揭示吸引人才重要原因。108年台積電員工整體薪資福利費用，由約916億元增加至1,099億元，而同一期間之年度人均薪資福利費用，則由202萬元增加至214萬元。

而新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，除了 12 個月本薪、2 個月年終獎金，還加上約 17 個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬約為31個月本薪，直接員工平均整體薪酬約為26個月本薪。每月平均收入為台灣基本工資三倍整體薪酬為台灣半導體佼佼者。108年4月台積電為台灣及海外全體同仁進行本薪調整，台灣地區調薪幅度約為3%至5%、大陸地區約為7% 至8%、其餘地區約為 3%至5%。

台積電全球員工總體薪酬的中位數約為163萬元，總裁魏哲家與中位數員工總體薪酬約為180比1，魏哲家薪酬水準由前一年的2.35億元增加到去年的2.93億元，增加24%，約5,800萬元。

另外，台積電員工離職率奇低，台積電表示，健康離職率訂在5%至10%，但去年整體離職率僅4.9%，低於目標職。顯示幸福企業員工待了就不想走了。