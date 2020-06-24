聯發科市值重新挑戰兆元 謝金河：充滿期待

財信傳媒董事長謝金河認為，台灣的企業，要走向世界，一定要把市值做大，聯發科市值衝上9,152億元，大家都在等聯發科市值何時破兆元？其實大市值是企業競爭力的延伸，也是企業全球競爭力的指標，他說，「這次聯發科重新挑戰兆元市值，我也充滿期待」。

謝金河以「企業的競爭力：大市值的競賽」為題在臉書發文表示，全球衡量企業競爭力，企業的資本市值是很重要的指標。例如，今天美股收盤，蘋果，微軟市值都站上1.5兆美元以上，Amazon也到了1.35兆美元，Google逼近1兆美元，FB將近7,000億美元，這是美國超級大企業的競爭力。

另外，中國的阿里巴巴，騰訊在後急追。台灣的台積電市值8兆多元台幣，逼近3,000億美元，在全球排名約17，這是台灣企業躋身國際的重要旅程碑。

謝金河指出，除了台積電，台灣還缺乏其他重量級的大企業能夠拼上國際舞台。「幾年前，郭董説鴻海股價沒有到200元，他不退休，我曾充滿了期待，因為，鴻海如果到200元，市值達3.4兆台幣，約1000億美元，鴻海就有實力到國際爭戰，結果這個目標沒有達成，郭董就退下來了」。

他強調，「這次聯發科重新挑戰兆元市值，我也充滿期待」。謝金河表示，「記得一年多前，聯發科高層主管來看我，當時聯發科市值4千多億，市值排名約12，那時聯發科對員工分紅，人才被挖角很在意」。

謝金河指出，「我說聯發科一定要把市值拉大，至少先到300億美元，才可能取得挑戰高通的門票，只有市值夠大，才能給員工更好的條件，吸引全世界最優秀的人才」；「沒想到，聯發科只花了1年多就達成目標」。

謝金河認為，台灣的企業，有的要做小，尋找最適規模，有的要走向世界，一定要把市值做大。像金控的國泰金到6,189億元，富邦金到5,014億元，其實都還有往上發揮的空間。謝金河強調，企業把餅做大，企業形象會更好，人才爭奪戰也會占上風！