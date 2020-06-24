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AMD下半年新品火力全開 祥碩晶片組進入拉貨旺季

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

在美方下達技術輸出限制華為產能後，處理器大廠超微（AMD）在台積電取得比預期多的7奈米及5奈米產能，下半年新品火力全開，Ryzen 3000XT家族系列將於７月７日上市，祥碩（5269）B550晶片組進入拉貨旺季，法人預期下半年營運優於上半年，單季可望挑戰雙位數成長。今日股價來到1550元，漲幅8.77%，再創歷史新高紀錄。

祥碩為AMD量身打造B550晶片組，為頂規X570晶片組的低階版，也首款支援PCIe 4.0介面的主流級晶片組外，還提供部分超頻技術。B550晶片更廣泛用在各種尺寸的主機板，能為遊戲以及多工作業提供高速效能。此外，AMD針對AM4插槽以及AMD第三代Ryzen桌上型處理器設計A520入門晶片組，也為祥碩設計開發，目前各家板廠推出主機板數量已超過40款。

AMD下半年再推出600系列晶片組銜接，法人預估全年晶片組出貨量達1900萬顆，2021年更進一步至2200萬顆水準，由於英特爾最快於2021年才會推出10奈米桌機處理器，並傾向僅維持矽基處理器市場30%的市佔率，祥碩持續受惠於AMD市占率擴大。

AMD 祥碩 處理器

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