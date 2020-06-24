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劉揚偉承諾 鴻海股價拚200元

聯合報 / 記者楊伶雯尹慧中／台北報導
鴻海董事長劉揚偉（圖中）昨天與公司高層一起出席股東會。圖╱鴻海提供
鴻海董事長劉揚偉（圖中）昨天與公司高層一起出席股東會。圖╱鴻海提供

鴻海昨天召開股東會，會中通過四點二元現金股利，也是董事長劉揚偉就任後的股東會處女秀。

昨天股東會一登場，股東阿土伯表示，希望鴻海股價可以到三百元，未來鴻海股價「絕對吃得到」；劉揚偉則表示，「鴻海股價二百元是集團的規畫，會持續努力」。

劉揚偉說，創辦人（郭台銘）答應的事情，他也念茲在茲，除提升每股獲利，未來展望也是朝「二百元持續努力」，至於「多出來的一百元，可能要靠創辦人」。鴻海股價開紅盤同慶，終場收在八十點二元，上漲一點三元，漲幅百分之一點六四，市值達一兆一一一八點一二億元。

鴻海昨天股東會歷時一個小時四十二分鐘，是近年股東會召開時間最短的紀錄，展現與郭台銘不同的風格；劉揚偉在致詞時特別向股東簡單自我介紹，他表示，跟創辦人郭台銘是一九八八年認識，當時在洛杉磯開設一家主機板公司，在一九九四年併入鴻海，兩人淵源大概有三十年，「感謝他一路提攜，也是我生命中的貴人」。

劉揚偉會後受訪表示，「第三季看來比預期來得好」，今年整體營運成績要看第三季的表現。鴻海也將持續在台灣投資先進研發技術與研究院，因應未來三大產業與技術需求，進而衝刺毛利率百分之十的長期目標。

劉揚偉說，鴻海轉型升級布局三加三，包含未來三大產業（電動車、數位健康、機器人）與三大技術（半導體、ＡＩ與未來通訊）。其中未來相關三大產業做到百分之十就有四兆規模，且這些產業年複合成長率都超過兩成，相較於ＩＣＴ產業現在成長有限，讓新業者很難進入，鴻海現在布局三大產業有很大的機會。

郭台銘 洛杉磯 半導體 劉揚偉 鴻海

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