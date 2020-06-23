宏碁跨界合作 攜手OSIM打造電競按摩椅

宏碁2020 next@acer全球線上發表會今（23）日晚上正式登場，宏碁董事長陳俊聖親自一一介紹新品，值得注意的是，推出「Predator x OSIM 電競按摩椅」，主打以最大的遊戲舒適度，帶來更好的遊戲性能。

全新的Predator x OSIM 電競按摩椅專為職業玩家和電競愛好者而設計，利用OSIM V手™按摩科技以模擬專業按摩師在頸肩按摩時，靈活的手指張合技巧，結合其他按摩技術，例如揉捏、推壓、滾輪和搥打玩家的肩頸和後背，讓玩家在遊戲過程中或遊戲後緩解緊張感，在身心靈得到全面放鬆。

這款符合人體工學的舒適椅子可調整高度，椅背可傾斜至145度，按摩功能則是通過右側扶手上的按鈕，控制兩組滾輪，滾輪模擬靈活的雙手，可追踪人體脊柱的S形曲線。按摩專家設計的三種自動按摩程序（肩頸紓緩、腰背紓緩和活力恢復），主要針對頸部、肩膀和腰部等因長時間久坐而導致的痛點。

此外，電競玩家可以通過改變按摩手法、按摩目標點和肩膀位置來定制他們的按摩程式，滾輪可以調節至6個不同的肩部位置，以迎合不同身高的人；滾輪寬度設置調節可使玩家不受身形限制，都能準確按到酸痛點。另外，還可客製化單一按摩區域，去迎合遊戲玩家需加強按摩以減輕肌肉酸痛的點。

Predator x OSIM 電競按摩椅採用黑色碳纖維圖案的PVC皮革製成，整體具有金屬深灰色和藍綠色調，運動休閒的外型中不失專業風範。頭枕兩側的內置藍牙音響強化了遊戲的沉浸感，這是無需耳機即可提供動態音質饗宴。