宏碁線上新品發表會直播處女秀 陳俊聖展新品
宏碁2020 next@acer全球線上發表會晚上9點正式登場，由於這是宏碁首次將新品發表會改由線上直播方式進行，因此備受關注，宏碁董事長陳俊聖親自主持，向全球發表最新產品。
這次線上直播也吸引超過3,000名網友觀看。宏碁更是規劃以「剪刀、石頭、布」來貫穿全場，逐步介紹宏碁下半年新品。
陳俊聖表示，疫情讓我們思考如何讓人更順暢的工作。宏碁第1季也展出亮眼成績，在chrombook位居全球市佔率第一名，一開始宏碁也介紹chrombook新產品。
其次，宏碁發表最新款輕薄筆電、全新超輕便筆電Swift 5，及可翻轉筆電ConceptD 3 Ezel。
值得注意的是，宏碁展出首次強固型筆電產品線Enduro系列產品，主打堅固耐用的強固型筆電和平板。
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