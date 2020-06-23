輕資產當道 矽智財、中低價IC設計股強勢演出

台股今（23）日持續碎步盤堅，本波領攻的IC設計族群中，由世芯-KY、愛普等受惠於中國去美化題材發酵的矽智財廠強勢噴出，並創歷史天價，帶領金麗科等中低價股接棒補漲，力挺多頭人氣不墜。

雖然全球新冠肺炎確診人數突破900萬例，疫情仍然嚴峻，但美科技股牛氣沖天，那斯達克指數連七紅，再度漲破10,000點，其中，蘋果、亞馬遜、微軟、輝達、網飛、Adobe等收盤均創歷史新高，主要原因為具有「輕資產」特色。

台新投顧副總經理黃文清指出，採無晶圓廠營運模式的IC設計股，除跟上「輕資產」投資潮流外，美中大打科技戰帶來龐大去美化商機、5G與遠距衍生需求，以及晶圓代工廠產能鬆動利於接單利潤，都是本波市場資金勇於強勢做多的關鍵。

高價IC設計股今日受制於盤中誤傳美中貿易協議「已經結束」，以及端午長假前賣壓湧現，普遍出現拉回走勢，但矽力-KY、祥碩兩檔千金股，盤中分別創下1,985元、1,505元掛牌後天價，聯發科也一度衝高至594元波段高點，顯示多頭火種仍未熄滅。

尤其本波漲勢加速的矽智財族群，在法人季底作帳拉抬下，紛紛上演噴出行情，世芯-KY、愛普尾盤同步收上漲停，分別以478.5元、453.5元創歷史新高，至於訂單能見度到明年的力旺，盤中也漲至528元，再刷新掛牌來天價。