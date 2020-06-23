中華電信公告 拿下數位身分證標案

內政部將在下半年換發新一代國民身分證，但系統建置標案連續三次流標。中華電信剛剛公告，成為內政部「新一代國民身分證換發系統建置及維護案」得標廠商，將建置數位身分識別證(簡稱New eID)管理系統、戶役政系統與自然人憑證系統功能擴充以及中央印製廠製卡中心系統介接整合等。

政府積極要推動新一代的數位身分識別，但一直引發各界抨擊，包括台灣人權促進會發起連署中，要求先立法或修法，保障資安及隱私風險；建立獨立的隱私保護專責機關；以及全面換發晶片身分證有違大法官釋字第603號解釋（保障個人資訊的自主控制權利），應保留「無晶片身分證」的選項。

台權會長期關注台灣民眾的數位隱私，指出數位身分證的資安風險未受保障，可能因為身分證資訊外洩，影響國家安全。也擔心是政府或企業對人民進行數位監控。

數位身分證標案公告以來，連續三次開標都只有一家新加坡廠商投標，但因為資格不符加上外資身分的爭議，三次都流標；加上誰得標幾乎就等於「監管全台最大個資系統」，就連先前負責自然人憑證系統的中華電信都不參加投標，業界盛傳就是「不敢接燙手山芋」。

中華電信企業客戶分公司這次參加投標，不出意料得標。中華電信企客分公司總經理吳麗秀表示，全力支持政府實現「智慧政府智能服務」與「永續透明治理」願景，利用PKI為基礎的安全傳輸、授權、認證及代碼化技術，自主研發符合ICAO 9303標準的ECC(Elliptic-Curve Cryptography)證件簽署與驗證功能，完備New eID製卡、認證與授權流程保護機制，建構高效能與高安全的New eID管理系統，奠定安全實名認證基礎，落實簡政便民目標。

她表示，中華電信自民國91年起承攬自然人憑證系統，已超過兩千個應用服務使用之，子公司資拓宏宇自96年起承攬戶役政系統，此次中華電信集團打造數位轉型夥伴圈，以具備豐富且完整的「應用系統建置維護經驗」、「戶役政、憑證管理領域知識」，以及多年累積大型資訊系統建置整合經驗及專業領域知識，拿下標案。