微軟Microsoft Teams六項全新教學功能 推動遠距教育

台灣微軟今（23）日宣布Microsoft Teams教育版釋出六項新功能，包含49人視訊全覽畫面、線上分組討論室、鼓勵學生主動參與教學互動、安全掌握學生參與的課程大廳、客製化背景與學習空間個人化、第三方教育合作夥伴應用等，幫助老師超前部署、打造創新的遠距教學與混合式學習等新模式。

微軟調查全球近500名微軟教育社群中的教師和校長發現，遠距教學工具的使用頻率正大幅增加，預計約61% 的教師和機構領袖，將於下個學年開始採用結合遠距教學與實體授課的混合式學習環境，同時有87% 的認為應在實體課程內導入更多科技運用。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示：「微軟戮力推動師生數位教學與自主學習不遺餘力，隨著全球新冠疫情來襲，除了透過科技力協助師生與教育單位，打造不中斷且安全的遠距教學環境，我們也發現，許多教師初次嘗試經由Microsoft Teams在課程中納入數位化工具，啟發創新教學思維，學生也藉此接觸到影響未來學習的新方法，觸發新學習興趣。」

「因此，我們重視在數位世界中，創造一個滿足多元需求且兼備安全的學習環境，讓教師更輕鬆地創造引人入勝的互動教學內容，並選擇可集中管理遠距教學的數位工具，同時維護安全的學習環境。」

根據統計，全球共有超過1.5億學生、教師與校長正在使用微軟教育解決方案，透過Microsoft Teams 教育版做為遠距教學中和學生互動的媒介。Microsoft Teams 教育版推出六項新功能，可提升學生遠距教學的互動參與度，並提供教師提高學生參與意願。

這六項新功能包括，單一畫面可同時顯示49名參與者。線上分組討論室。鼓勵學生主動參與教學互動。安全掌握學生參與的課程大廳。客製化背景與學習空間個人化。第三方教育合作夥伴應用豐富學習。