聯強代理ECOVACS熊大掃地機 6月24日五通路限量開賣

聯強（2347）今（23）日宣布代理的ECOVACS科沃斯機器人，與全球知名IP品牌LINE FRIENDS合作，突破傳統掃地機低調沉穩的外型，推出DEEBOT U3 LINE FRIENDS熊大掃地機器人，以超薄機身設計，兼具智慧濕拖與智能規劃路線等高階機種功能，價格萬元有找，成為今夏最搶手的居家萌夥伴，預計6月24日將於指定通路限量上市。

聯強指出，ECOVACS掃地機器人全球銷售超過1,500萬台，市占持續領先，今年夏天ECOVACS首度推出跨界聯名的超萌機款熊大機，加上該款機型功能及價格均相當具有競爭力，預計將吸引更多年輕族群，成為今年最具話題與最受歡迎的掃地機器人。

ECOVACS熊大機機身纖薄，高度僅有5.7公分，可深入一般居家環境較難清掃的床底與沙發、衣櫃下方；ECOVACS掃地機全機型均具備OZMO藍鯨清潔系統2.0智慧濕拖技術，熊大機更擁有180ml大型水箱，並可透過APP智慧調節拖地的水量，避免地面過於溼滑。

此外，有別於過去超薄機種功能受限，熊大機成為ECOVACS第一款配備Smart Navi™ 2.0虛擬地圖繪製技術（VSLAM）的超薄機型，可為消費者繪製居家空間地圖，進行逐一房間清掃、規劃最有效的清掃路徑等功能，並可搭配Amazon Echo、Ｇoogle Home等智慧音箱啟用聲控功能。

聯強表示，熊大機首批上市供貨有限，預計將於6月24日起於PChome、全國電子、燦坤、東森及MOMO開賣。全國電子全省17家Digital City將同步展售造型可愛的熊大機。