蘋果Mac處理器與英特爾說掰掰 台積電300壯士功不可沒

蘋果正式與英特爾說掰掰！在今年開發者大會上（WWDC）正式發表自家研發的ARM架構處理器「Apple Silicon」，取代過往英特爾X86架構作為Mac電腦的處理器，據陸媒引用消息人士說法，蘋果捨英特爾、就ARM架構，幕後推手功臣正是台積電300人團隊，該團隊目前正在進行蘋果繪圖晶片研發中。對此，台積電表示，不評論特定客戶。

陸媒表示，蘋果之所以能擺脫英特爾X86，輕鬆切入ARM架構，主要歸功於台積電幕後協助。其實台積電與ARM長期保持良好合作關係，在2019年台積電與ARM共同發表業界首款7奈米ARM 核心CoWoS小晶片系統，其中內建ARM多核心處理器，概念性的驗證小晶片系統，成功地展現台積電7奈米FinFET製程及4GHz ARM核心支援，打造高效能運算的系統單晶片關鍵技術。

今年蘋果開發者大會除了iOS 14、Mac OS系統之外，最受外界關注且傳聞已久，Mac處理器是否出現結構性改變，最後執行長庫克證實先前外界傳聞，Mac處理器正式與英特爾X86架構說再見，揮別雙方15年合作關係，這是蘋果繼 iPhone、iPad 和 Apple Watch 之後，又一款採用自研晶片的產品。

庫克表示，採用自主開發ARM架構晶片能讓蘋果更能掌握軟硬體件整合，有助加快產品的發展流程，製造出更好的產品，而新款Mac將在年底前推出，所有 Mac系列晶片的轉換期約需2年時間。

讓蘋果得實現自主研發Mac晶片，降低對英特爾的依賴，並大幅提升Mac處理器性能，更易整合app生態系統。陸媒表示，台積電約300人專屬服務蘋果團隊功不可沒，此團隊涵蓋研發、設計、先進製程和封裝等，與蘋果深度合作開發PC、NB等下一代的處理器。