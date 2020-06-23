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台資PCB Q2產值估達1552億元 季增逾13%

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

TPCA（台灣電路板協會）今日發布2020產銷數據，統計台資兩岸PCB產業2020年第一季產值達1,369億新台幣(約為45.41億美元) ，較去年同期1,362億新台幣微幅成長0.5%，台商在大陸生產比重約60.7%，預估2020年第二季產值可達1,552億元，若數據實現估計季增逾13%。

TPCA表示，第一季台商兩岸電路板產業總產值看似未因全球疫情有所影響，主要可歸功於掌握了中高階產品。以第一季產品結構來看，5G基地台與大型資料中心等基礎建設不受疫情的影響，延續2019下半年以來的建置速度，高階運算晶片與高速記憶體需求持續暢望，帶動ABF載板保持強勁的出貨動能，IC載板年成長率以18.6%位居各類型產品之冠。

至於HDI 雖因疫情衝擊多項終端產品，成長率不如IC載板，但台廠於高階HDI具有競爭力，受到的影響相對輕微，HDI板年成長率亦有7.5%。IC載板與HDI板的無懼疫情的持續成長是台商兩岸電路板產業總產值可維持不墜的關鍵因素。而過去兩年台商在兩岸生產比重多落在63%左右，2020年第一季台商在大陸生產比重約60.7%，顯現出兩岸受疫情衝擊而呈現出完全不同的發展結果，也凸顯出產能分散布局的重要性。

至於在其他產品表現上，軟硬結合板因多鏡頭、電池與無線耳機等產品與智慧手機具有高度關連性，第一季亦受到不同程度的間接影響，相較於2019年成長率已大幅下降，第一季為成長率為4.3%。軟板則因智慧手機銷售量持續下滑而衰退8.9%。4層以上多層板應用雖然多元，但汽車應用比重相對高，銷售狀況持續低迷使得本季仍有4.6%的衰退。

疫情發展迄今雖尚未完全停歇，對於全球經濟的影響程度仍有待觀察，但許多國家已開始推出不同程度的振興方案，根據Gartner 預估，2020年全球主要終端電子產品出貨量皆將呈現衰退，但仍有5G基地台、網通設備及伺服器等強勁的應用市場需求。台灣電路板產業受惠於中高階品的掌握性較高，下半年仍可樂觀看待。

而疫情儘管尚未結束，相關後續效應已開始發酵，分散生產基地布局、產品多樣性、智慧製造與區域製造等議題不論是新議題或重新喚起，都將再次挑戰與考驗產業的韌性與彈性。

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