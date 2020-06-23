台灣櫻花通過配發2.65元股息 持續布局中長期計畫
台灣櫻花(9911)今(23)日召開股東常會，通過每股配發現金股利2.65元，配發金額與去年相同，盈餘分配率為65.3%，略低於去年72.6%，主要是保留未來投資計畫所需資金，其中新跨入的淨水器領域，今天預計將一口氣展店至200店以上。
台灣櫻花去年合併營收62.99億元，稅後淨利8.89億元，每股稅後純益4.06元，營收及獲利均為創歷史新高。
台灣櫻花董事長張永杰在股東會上表示，過去一年間，台灣櫻花著眼「雙品牌經營策略」、「整體廚房事業的拓展與投資」及「生產效益的提升」等三大策略，反應在市場市占率及經營績效上均有不錯的成長表現。
其中，廚衛電雙品牌市占率達到46%，整體廚房透過新型態店格及零售模式重整，連鎖體系有雙位數的銷售成長。在生產效益上透過不斷的精實優化，2019年毛利率達35.6%，為近15年新高。
在轉投資事業－櫻花中國部分，2019年因受美中貿易戰衝擊，營收略為下滑，影響台灣櫻花投資收益減少。
櫻花中國近年三大經營策略－「聚焦區域市占，專精優勢產品利基」、「提升電商銷售占比與線下空白區域代理化」與「削減固定成本，強化經營體質」；雖然今年第1季受新冠肺炎疫情影響，中國廚衛電市場低迷，預估下半年隨著疫情減緩，市場回溫後，長期獲利仍可樂觀期待。
台櫻櫻花未來5至10年投資布局，主要從「新市場與新產品的商機開拓」 、「研發及生產佈建投資」及「智能化營運提升」等三方面進行。
在新市場與新產品商機開拓方面，台灣櫻花今年開始積極拓展全省「Sakura Water淨水專櫃」通路佈點，今年目標預計開展超過200家，加上去年推出的淨水產品市場反應熱絡，有望在台灣超過100億商機的淨水市場中，逐步加大市占。
而去年底成立的「櫻花家居」事業，其位於台中市公益路的第一家旗艦館已於今年4月底試營運，預計第3季正式開幕。
張永杰推估，台灣整體裝修市場規模超過1,000億元，櫻花跨足家居事業，除櫻花本身的服務力優勢，藉由過去建案經驗累積的房型庫、可設計/可製造/可銷售等智能營運模式，以及為消費者由生活型態設計指引，均為櫻花家居主要核心競爭優勢。
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