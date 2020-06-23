快訊

血淚「鐵暴風」：沖繩戰75年後 慰靈日被遺忘的戰爭記憶

環保局人員清理愛河發現行李袋 一打開驚見人小腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壞農地結合太陽能變綠金 力晹源能源屏東佳冬創奇蹟

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
力晹能源公司歷時2年和上千地主溝通，租下250公頃農地，今天上午在屏東縣佳冬鄉新埔段舉行99MW(百萬瓦)太陽能光電場動工儀式，縣長潘孟安（中）受邀參加。記者潘欣中／攝影
力晹能源公司歷時2年和上千地主溝通，租下250公頃農地，今天上午在屏東縣佳冬鄉新埔段舉行99MW(百萬瓦)太陽能光電場動工儀式，縣長潘孟安（中）受邀參加。記者潘欣中／攝影

屏東縣東港、林邊、佳冬、枋寮4鄉鎮，沿海土地嚴重地層下陷，不利耕作，造成農業欠收或土地荒廢。屏東縣政府為活化利用成立全國第一個綠能平台，在地層下陷地推動太陽能光電；配合廠商力晹能源公司歷時2年和上千地主溝通，租下250公頃農地，今天上午在佳冬鄉新埔段舉行99MW(百萬瓦)太陽能光電場動工儀式，宣示將深耕屏東，創造地主、業者、政府、全民與綠能的「五贏」目標，打造屏東為台灣太陽能光電的綠能王國。

力暘能源公司董事長黃志文說，力暘將以佳冬鄉本案作為領先模範案例，預計3年內累計建置完成300MW的太陽能光電場，將打造屏東縣為全台第一的綠能王國；發展太陽能的最大挑戰，就是取得地主信任，力暘能源動作積極與地主溝通，以每甲土地年租金40萬承租，簽約20年，為農民地主增加經濟收益，二年來的努力，有超過1000位的地主，總計250多甲的土地出租給力暘。

屏東縣長潘孟安今天上午出席力暘太陽能光電場動土典禮，對於業者要承租到土地，過程十分繁雜，他盛讚力暘能夠以民間企業力量，鍥而不捨與地主溝通，取得超過1000名地主認同，其用心令人敬佩。

感謝地主的信任，昨晚力暘在佳冬舉辦感恩千人晚宴，現場邀請劉福助與張秀卿歌唱助陣，還有煙火秀，讓參加的地主倍感溫馨與榮耀，參與力暘的太陽能計畫，不但增加經濟收益，並能成為國家綠能發展政策的一份子。黃志文說，力暘在太陽能光電技術專上極為突出，同時掌握前端開發與後端技術能力，目前籌設光電許可之容量大於130MW，更超過其他業者。

他說，此次推動99MW太陽能光電場，攜手策略合作夥伴中租迪和投入合作地面型電場外，科技大廠士林電機、友達與富士康等協力廠商共同合作，預定明年6月底全數完工，每年將為屏東創造約1.35億度發電總量。

延伸閱讀

北市稅捐處：將加強清查受贈土地免徵土地增值稅案件

香蕉界的LV「烏龍蕉」驚艷日本 黃色奇蹟助蕉農換新車

屏東為解流浪動物難題 展開絕育及寵物登記晶片調查

屏東瑪家鄉禮納里部落推動行動支付結合三倍券再加碼

相關新聞

工研院奧斯卡揭曉 AI、5G技術成產業趨勢

台灣科技研發界最高榮譽「工研菁英獎」今天揭曉，共有6項技術獲得金牌獎，整體呈現以市場需求為導向，尤其在AI及5G領域成為...

壞農地結合太陽能變綠金 力晹源能源屏東佳冬創奇蹟

屏東縣東港、林邊、佳冬、枋寮4鄉鎮，沿海土地嚴重地層下陷，不利耕作，造成農業欠收或土地荒廢。屏東縣政府為活化利用成立全國...

智聯網羽球場今年底啟用 AI個人化教練助攻奧運選手

科技部107年起推動「精準運動科學研究專案計畫」，成大體育健康與休閒研究所特聘教授蔡佳良組成跨校跨域研究團隊，針對羽球運...

宇峻Q4再推三新作 下半年持續樂觀

宇峻（3546）今（23）日舉行股東常會，由董事長劉信主持，會中通過去年財報及盈餘分配案等議案，今年決議每股現金股利3....

中華電5G產業發展聯盟 雷虎展示防救災行動通信無人機

雷虎科技(8033)今(23)日表示，雷虎參加中華電信5G產業發展聯盟，展示防救災行動通信無人機應用方案，獲得各界高度重...

鴻海布局印度進展？ 劉揚偉：幾個月後報告

鴻海董事長劉揚偉今（23）日首度主持股東大會，有小股東書面發言提到「鴻海淨值逾87元...保留盈餘換算配息可觀」。對此，...

鴻海劉揚偉：鴻海研究院將首辦技術論壇

鴻海董事長劉揚偉今（23）日在股東大會上首度透露，「鴻海研究院今年成立後，也將首度舉辦技術論壇，希望在創辦人生日前後展現...

鴻海獲利倒退20年？ 劉揚偉：疫情特殊因素

部分雜誌抨擊鴻海首季獲利倒退20年，鴻海董事長劉揚偉今（23）日特地在股東會上回應股東提問澄清，「疫情特殊因素，鴻海在全...

鴻海劉揚偉：現況優化毛利率提升 長期衝10%

鴻海董事長劉揚偉今（23）日首度主持股東大會並回應小股東提問說，「提升毛利率是接任董事長提出的目標，希望2025年從目前...

首次主持鴻海股東會 劉揚偉：郭台銘是我的貴人

鴻海（2317）股東會今（23）日登場，也是董事長劉揚偉就任後首度主持，在致詞時特別向股東簡單自我介紹，他表示，跟創辦人...

鴻海零到六歲公司養 劉揚偉：已有850位鴻海寶寶

鴻海董事長劉揚偉今（23）日首度主持股東大會，開場提到，「零到六歲公司養」政策上路，今年截至目前，總共有850名鴻海寶寶...

鴻海劉揚偉：三大未來產業做到10%就有四兆規模

鴻海董事長劉揚偉今（23）日在股東會上提到，鴻海轉型升級布局未來三大產業（電動車、數位健康、機器人）相關三大產業做到10...

熱門新聞

有線電視業陷入大亂鬥 恐掀起百萬用戶斷訊風暴

超商預購「振興三倍券」時間出爐！首波預訂只有七天

聯發科若打敗鴻海 謝金河：台灣兩座護國神山角色確立

媒體業寒冬！蘋果日報資遣140名員工 編輯部占一半

華航不會裁員 董座謝世謙：減薪、減班8月會先暫停

「三倍券」升級為縣市大戰 一張圖秒懂各縣市加碼優惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。