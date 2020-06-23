壞農地結合太陽能變綠金 力晹源能源屏東佳冬創奇蹟

屏東縣東港、林邊、佳冬、枋寮4鄉鎮，沿海土地嚴重地層下陷，不利耕作，造成農業欠收或土地荒廢。屏東縣政府為活化利用成立全國第一個綠能平台，在地層下陷地推動太陽能光電；配合廠商力晹能源公司歷時2年和上千地主溝通，租下250公頃農地，今天上午在佳冬鄉新埔段舉行99MW(百萬瓦)太陽能光電場動工儀式，宣示將深耕屏東，創造地主、業者、政府、全民與綠能的「五贏」目標，打造屏東為台灣太陽能光電的綠能王國。

力暘能源公司董事長黃志文說，力暘將以佳冬鄉本案作為領先模範案例，預計3年內累計建置完成300MW的太陽能光電場，將打造屏東縣為全台第一的綠能王國；發展太陽能的最大挑戰，就是取得地主信任，力暘能源動作積極與地主溝通，以每甲土地年租金40萬承租，簽約20年，為農民地主增加經濟收益，二年來的努力，有超過1000位的地主，總計250多甲的土地出租給力暘。

屏東縣長潘孟安今天上午出席力暘太陽能光電場動土典禮，對於業者要承租到土地，過程十分繁雜，他盛讚力暘能夠以民間企業力量，鍥而不捨與地主溝通，取得超過1000名地主認同，其用心令人敬佩。

感謝地主的信任，昨晚力暘在佳冬舉辦感恩千人晚宴，現場邀請劉福助與張秀卿歌唱助陣，還有煙火秀，讓參加的地主倍感溫馨與榮耀，參與力暘的太陽能計畫，不但增加經濟收益，並能成為國家綠能發展政策的一份子。黃志文說，力暘在太陽能光電技術專上極為突出，同時掌握前端開發與後端技術能力，目前籌設光電許可之容量大於130MW，更超過其他業者。

他說，此次推動99MW太陽能光電場，攜手策略合作夥伴中租迪和投入合作地面型電場外，科技大廠士林電機、友達與富士康等協力廠商共同合作，預定明年6月底全數完工，每年將為屏東創造約1.35億度發電總量。