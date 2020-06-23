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鴻海布局印度進展？ 劉揚偉：幾個月後報告

經濟日報 / 記者尹慧中吳凱中/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉首度主持股東大會。記者尹慧中／攝影
鴻海董事長劉揚偉首度主持股東大會。記者尹慧中／攝影

鴻海董事長劉揚偉今（23）日首度主持股東大會，有小股東書面發言提到「鴻海淨值逾87元...保留盈餘換算配息可觀」。對此，劉揚偉再次說明，「未來發展提升毛利率時，就能釋放更多保留盈餘。讓股東分享發展的結果。」

劉揚偉也說，「毛利率若在5-6%時保有保留盈餘能應對特殊狀況，鴻海應對疫情比預期來得好，但誰能預料第二波疫情的發生。」

有小股東提問印度等海外布局，劉揚偉也說，「鴻海股東會開場前播放影片已完整呈現七、八個海外據點，讓小股東明白，股東的這一份投資我們用在印度，也用在歐洲，這全球的規劃發展。在東南亞我們最大投資在越南、其次印度，在美洲墨西哥、威斯康辛州相關投資產線安排等。」

劉揚偉也說，「這次疫情可以看到各國政府效能，當地若設廠遭遇的狀況是我們非常關心，印度...何時大量起來，疫情有些短期影響，我們仍全力推動下一步，可能幾個月後在網站上跟大家報告我們下一步在那邊的投資。」

鴻海董事長劉揚偉。記者吳凱中／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳凱中／攝影
鴻海董事長劉揚偉首度主持股東大會。記者尹慧中／攝影
鴻海董事長劉揚偉首度主持股東大會。記者尹慧中／攝影
鴻海董事長劉揚偉首度主持股東大會。記者尹慧中／攝影
鴻海董事長劉揚偉首度主持股東大會。記者尹慧中／攝影

股東會 劉揚偉

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