信邦電動自行車進入出貨高峰 對第二季營收明顯貢獻
連接器線廠信邦（3023）打入電動自行車供應鏈進入豐收期，隨著歐洲疫情逐漸趨緩，第二季歐系電動自行車客戶拉貨引擎啟動，法人初估單月出貨量5,000至8,000台水準，預期第二季營收將明顯回升，單季挑戰雙位數成長。今（23）日股價開瓶震盪走高，盤中一度來到153.5元，漲幅4.4%。
信邦與歐系客戶共同開發電動自行車，客戶設計開發、信邦進行整機組裝，在第二季進入量產出貨階段，目前苗栗廠正如火如荼趕工出貨，法人預期對信邦第二季營收將有明顯貢獻。
另外，綠能部分，太陽能今年將有合約開始執行，客戶端為新機型設備，工業產品隨著客戶產品開發技術提昇，特殊客制化產品比重增加，且生產技術難度提升，毛利率有往上的趨勢。整體來看，第二季綠能、工業、醫療類產品，單季成長力道強勁，可望帶動整體營收朝向雙位數成長邁進。
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