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鴻海獲利倒退20年？ 劉揚偉：疫情特殊因素
部分雜誌抨擊鴻海首季獲利倒退20年，鴻海董事長劉揚偉今（23）日特地在股東會上回應股東提問澄清，「疫情特殊因素，鴻海在全體同仁努力下，克服最困難的新冠病毒疫情干擾，大陸廠區也達成零感染。」
劉揚偉也說，「有雜誌專家說鴻海首季獲利倒退20年，是大大錯誤，是疫情關係，跟鴻海經營無關，這是特別的例子，疫情期間很多公司受影響，但鴻海在首季仍能少許獲利，這是全體員工的努力，在兩三個月有一個月沒產出，怎麼可能三分之一時間沒上班還能獲利？」
至於首季因新冠病毒防疫導致營業費用大增逾百億元，劉揚偉則重申先前法說會上看法，「此部分在客戶，地方政府協商之下，大多數應可獲得補償。」
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