鴻海獲利倒退20年？ 劉揚偉：疫情特殊因素

部分雜誌抨擊鴻海首季獲利倒退20年，鴻海董事長劉揚偉今（23）日特地在股東會上回應股東提問澄清，「疫情特殊因素，鴻海在全體同仁努力下，克服最困難的新冠病毒疫情干擾，大陸廠區也達成零感染。」

劉揚偉也說，「有雜誌專家說鴻海首季獲利倒退20年，是大大錯誤，是疫情關係，跟鴻海經營無關，這是特別的例子，疫情期間很多公司受影響，但鴻海在首季仍能少許獲利，這是全體員工的努力，在兩三個月有一個月沒產出，怎麼可能三分之一時間沒上班還能獲利？」