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鴻海劉揚偉：現況優化毛利率提升 長期衝10%
鴻海董事長劉揚偉今（23）日首度主持股東大會並回應小股東提問說，「提升毛利率是接任董事長提出的目標，希望2025年從目前約6%提升到10%，如何做到是從現況優化、數位轉型、轉型升級三階段。」
劉揚偉也說，「現況優化部分估計毛利率增加1個百分點，數位轉型則需要三年看到成效。目標2-3年逐步從7%提升到8-10%。主要是新產業佈局。」
劉揚偉也說，5G的高頻寬、低延遲、廣連結，有助新應用，除了手機，新應用包含三大未來產業的電動車」5G將促成車用基礎設施發展，機器人以及智慧製造也將因為5G而大幅提升效益，「我們將持續擴充布局。」
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