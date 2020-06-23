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首次主持鴻海股東會 劉揚偉：郭台銘是我的貴人

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
鴻海董事長劉揚偉今日首度主持股東大會。記者尹慧中／攝影
鴻海董事長劉揚偉今日首度主持股東大會。記者尹慧中／攝影

鴻海（2317）股東會今（23）日登場，也是董事長劉揚偉就任後首度主持，在致詞時特別向股東簡單自我介紹，他表示，跟創辦人郭台銘的淵源大概有30年，「感謝他一路提攜，也是我生命中的貴人」。

劉揚偉表示，疫情仍在延燒，外面也很炎熱，股東們能親自出席 我要代表集團至上源誠摯的謝意，今天是第一次主持鴻海股東會，過去各位可能都習慣由創辦人主持，所以簡單介紹一下。

劉揚偉指出，跟創辦人郭台銘是1988年認識，當時在洛杉磯開設一家主機板公司，在1994年併入鴻海，因此跟創辦人的淵源大概有30年，「感謝他一路提攜，也是我生命中的貴人」。

劉揚偉指出，「創辦人今天很忙，他在創業，我也借此機會來感謝他」。他指出，過去將近30多年的時間，首先是在美國做主機板，後來併入鴻海，轉到矽谷做IC設計，2007年進入鴻海，去年接任董事長。

股東會 鴻海 劉揚偉

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