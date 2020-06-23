鴻海零到六歲公司養 劉揚偉：已有850位鴻海寶寶

鴻海董事長劉揚偉今（23）日首度主持股東大會，開場提到，「零到六歲公司養」政策上路，今年截至目前，總共有850名鴻海寶寶可望受惠。

劉揚偉提到，首先，在環境保護方面，廠區持續擴大用水回收，2019年總回收水量達477萬噸，相當於全台灣家庭用戶兩年半的用水量。

節能改造部分，全年一共省下達5億度電力，節能效益近14億元；綠色能源總使用量超過9億5千萬度，佔全集團能源使用量約10%。

其次，社會參與方面，為解決少子化問題，擴大對鴻海寶寶的照顧，從0到3歲，延伸至0到6歲。