聯發科若打敗鴻海 謝金河：台灣兩座護國神山角色確立

聯發科(2454)市值站上9,000億元，財信傳媒董事長謝金河今(22)日最新臉書發文表示，「下一個目標可能挑戰1兆元」，他強調，「聯發科若能打敗鴻海，台灣兩座護國神山的角色便確立！」。

謝金河以「30年河東，30年河西！」為題在臉書發文，他指出，每一個30年都會有一變貌，30年前，台灣錢淹腳目的時代，台灣股市有8家超過千元的公司，包括國泰人壽的1,975元，台北企銀1,180元，中華開發1,075元，彰化銀行1,050元，一銀1110元，華南銀行1,120元，華園飯店1,075元，台灣火柴1,420元。「後來台股吹破泡沫，像台火跌至2元，從1,420元跌至2元，這是大家難以想像的大時代」。

謝金河強調，經過30年，台股又出現千元高價股，除了大立光之外，這幾個月，矽力，信驊，祥碩，譜瑞紛紛晉升為千元企業，新掛牌的昇佳到990元，距千元也只剩幾步；台灣至少已經有5家千元大戶，後面還有好幾家會上來。

他表示，台灣經過30年調整，過去資金出走，人人唱衰台灣，現在企業回台投資金額已上兆，境外資金滙回也逾千億元，新台幣升值代表資金回流的景況，但這回台灣的資本市場出現質變與量變。

謝金河說，30年前，台灣靠著資金炒作土地資產，資產股狂飆，這回是高附加價值產業領航，矽力，信驊，譜瑞，這些公司的老闆大多數人都沒有聽過，也不認識。「像信驊董事長林鴻明，大家會以為是宏國集團的那個林鴻明」。

謝金河表示，這些千元級的公司，都是輕資產，以人為本的IC設計公司，且毛利率都從40%起跳，信驊的伺服器管理IC，毛利率超過60%，這是台灣邁向高附加價值的里程碑。最近報導台灣投入研發的費用占GDP比重3.36%，高居全球第三，這是一個值得肯定的數字。

謝金河強調，這次台股再度朝12,682挺進，資金往高附加價值產業移動，這是一個好現象。「今天聯發科市值站上9,000億元，下一個目標可能挑戰1兆元，聯發科若能打敗鴻海，台灣兩座護國神山的角色便確立！」。