宏碁消費性及電競顯示器 創澳洲Q1銷售雙冠軍
根據最新市調IDC資料顯示，宏碁消費及電競顯示器第1季在澳洲季對季突破性成長，在消費顯示器方面銷售量成長245%，電競顯示器領域則銷售量成長36%，雙雙創下澳洲第1季銷售冠軍。
澳洲在第1季因疫情造成的遠距及居家工作影響，電腦及周邊產品需求大增，宏碁即時反應並在澳洲顯示器市場獲得佳績，主要成功因素來自產品技術優越與合作通路商的緊密合作，提升消費者對品牌的忠誠度；同時，宏碁第1季在澳洲實體及線上通路均銷售強勁，紛紛受到市場好評、創下可觀的銷量。
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