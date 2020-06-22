存股信心跟天一樣高 李鎮宇：別存金融、改存這一檔

新冠肺炎疫情方興未艾，投資人該怎麼因應？台新投顧總經理李鎮宇今（22）日指出，散戶存股信心跟天一樣高，不過台灣的存股族習慣存金融股，原因是因為金融股股價便宜，不過如果是2016年，存金融股非常正確，但現在利率這麼低，還要不要存金融股？他建議，投資人應改存台積電。

「並不是所有金融股都不好，但開放零股交易後，建議要存，就存台積電」，李鎮宇說。

他提醒存股族，如果一開始立下的存股目標是存三年，就不要去管短線波動，否則立下存三年的目標，但股票跌三天就受不了、立刻把股票賣掉，這樣就失去存股意義。

香港北威國際集團今日舉辦線上論壇，主題為「解封之後的機會與挑戰」，由香港北威國際集團董事總經理劉憶如主持，主講人包括台北市衛生局疾病管制處處長顏慕庸醫師、台新投顧總經理李鎮宇、劉憶如，與戴德梁行(台灣)董事總經理顏炳立。

李鎮宇今日在會中以「解封後的商機與二度爆發的風險」為題發表演講，他表示，金融海嘯經驗促使各國拼命救市，而資金是市場反彈超預期主因，股市大漲和基本面出現很大背離。

李鎮宇說，「很多人問我散戶是不是被割韭菜（註：指大戶聯手做高股市以後一口氣摜壓，再從散戶股民手中低價收割），但這次感覺是法人被割韭菜」，因為這波上漲法人沒跟到，反倒是散戶很勇猛，台股逢低買進和存股風潮正盛，內資參與積極，反映在新開戶數大增與自然人交易比重上升這兩項數據上。

李鎮宇形容，「台灣散戶存股風潮很盛、存股信心跟天一樣高」，但是，台股目前點位很高，從本益比攀升至近20年高峰可見一斑，美國經濟面臨近20年最慘澹的狀況，股市卻在20年來的高點。

「我有個在高盛工作的朋友，他說，他小孩打需要組隊的電玩，必須在晚上打，他問他小孩為什麼要晚上打？他小孩說，所有朋友白天都在做股票，而他的小孩才10歲」，李鎮宇說。

各國積極採取寬鬆貨幣政策創造股市榮景，李鎮宇分析，2008年國際金融海嘯，聯準會降息至最低利率水準，直到七年後、2015年底才步入升息循環，雖然這次金融業看起來沒有受到重傷，但預期聯準會長期維持最低利率，最快三年後才會升息。至於台灣，景氣在2020年6月落底，隨疫情趨緩、國際景氣回溫以及政府紓困振興政策上路，會慢慢進入復甦期，按景氣擴張時程推算，台灣央行最快升息時間約在2023年。