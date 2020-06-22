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佳世達公開收購明泰 期限延長30天

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

佳世達（2352）公開收購明泰的收購案，原訂明（23）日為截止期限，但由於兩項成就條件「收購明泰5%股權」及「公平會不禁止公開收購人與被收購人結合」，後者尚未完成，今（22）日宣布收購期間延長30天，至7月23日收購截止，7月28日交割。針對未成就條件，佳世達已於5月6日檢具相關文件向公平會提出申報。

佳世達此次預定收購明泰普通股1億307萬1668股，不含公司及關係人所持有明泰之普通股股數1億2914萬9000股，約當明泰至3月24日全部已發行普通股5億4248萬2460股之19%；若最終有效應賣之數量未達前開預定收購數量，但已達2712萬4123股，即明泰已發行股份總數之5%，本公開收購案之數量條件仍告成就。

「大風大浪的時間已經過了！」佳世達董事長陳其宏表示，接下來明泰將回到基本面，思考如何把業績做好，並強調明泰一定秉持大聯盟大艦隊做法，把大艦隊做法在明泰顯現效益，第2季開始明確採取有效行動，期待接下來一季比一季好，讓大家看到成績。

明泰 佳世達

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