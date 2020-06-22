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伺服器半成品庫存偏高 Q3訂單動能面臨修正

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查，由於新冠肺炎疫情造成的供應鏈混亂已逐步恢復正常，第2季伺服器訂單提升，單就ODM生產訂單已較第1季增長兩成，惟部份海外伺服器組裝廠復工狀況仍不理想，導致整機出貨受到限縮，第2季伺服器出貨季增幅僅維持約9%。

TrendForce分析師劉家豪指出，美中雲端業者訂單仍主導市場，上半年伺服器動能依賴宅經濟需求，如遠端會議、媒體串流均因疫情受惠。然而，伴隨第3季ODM產線伺服器半成品(Server Barebone)庫存堆置，生產訂單也將有所盤整，整機出貨端走勢將持平或微幅下修。以全年度觀察，雲端業者的資料中心需求將帶動整體伺服器出貨量年成長約5%。

Google第2季GCP為降低疫情帶來的供應鏈風險，針對ODM出貨與訂單處理更為保守，因此第2季整體拉貨速度明顯放緩，歷經一個季度的調整後，組裝廠人力與物料還有供應鏈的問題已獲改善，第3季整機出貨將逐漸恢復。全年需求將同時隨著軟體優化(Software optimization)與伺服器規格訂製化的趨勢，訂單可望成長近兩成。

Microsoft (Azure Cloud):Microsoft伺服器第2季受疫情波及導致諸多零組件交期延長，以及人力與物流尚未恢復的壓力，出貨量較預期收斂，季成長約10-15%。不過，全年ODM需求則較去年顯著提升，涵蓋基礎建設應用、數位轉型等，其中包含既有的Office範疇以及企業雲端科技，且因應疫情帶動的遠端會議軟體需求使Microsoft業務型態加速轉型，進而推動伺服器的採購動能。

Facebook:資料中心建置在上半年受疫情波及，但供應鏈問題在第3季將會明顯改善，並去化上半年伺服器半成品庫存；第3季出貨雖略較上季衰退2-3%，但整體規模依舊穩健。其基礎建設計畫自去年底至今年上旬主要集中於亞太區，除北美既有的資料中心進行汰舊換新，更同步加速建置亞洲資料中心與佈局電子商務(e-commerce)，而下半年在歐洲地區的出貨計畫則視大環境發展逐步調整，全年伺服器訂單的年成長率有望達10%。

Amazon (AWS)供應鏈較其他業者多元，整機組裝多仰賴系統整合廠，第2季ODM整機出貨季成長幅度為15%。以全球佈局觀察，全年出貨動能除亞太區新建資料中心作為推力，租用廠房需求也持續攀升，且企業數位轉型加速，企業上雲計畫將成為驅動今年亞太地區基礎建設發展的主因。

BAT (ByteDance/Alibaba/Tencent)由於中國疫情較早發生，遠距辦公與宅經濟急速席捲市場，促使Tencent首季備貨較去年同期增加30%，惟需求提前拉動，也使得第2季需求逐漸趨緩。為調整復工後伺服器利用度，下半年可能重啟伺服器採購。

Alibaba在第2季透過雲業務、電子商務與舊機換新注入動能，訂單需求較去年同期增長10-20%，但下半年需求將趨緩；觀察ByteDance基礎建設，中國國內除與GDS(Global Data Solutions Limited)合作外，為加速旗下品牌TikTok業務發展與擴張海外運營，預期今年有約三分之一的伺服器建置於北美地區。

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