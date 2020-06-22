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金寶訂單能見度佳 總座：今年一季比一季好

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
金寶總經理陳威昌。記者蕭君暉/攝影
金寶總經理陳威昌。記者蕭君暉/攝影

金寶總經理陳威昌今（22）日表示，之前金寶的全球布局已經很完整了，預估今年下半年業績將優於上半年，努力把之前因為疫情流失掉的業績全部追回來，雖然有難度，但是會盡全力去追，金寶同仁非常努力，目前看到景氣是一季比一季好，上半年快結束了，今年上下半年業績比重，應該是45:55。

金寶今天舉行股東會，對於目前該公司訂單能見度？陳威昌說，目前還不錯，因為金寶都是與國際大廠合作，目前不論是商用產品或是消費性電子產品都還可以，金寶的客戶都有自己的產品規劃，預估拉得很長，目前新冠肺炎疫情沒有完全消除，台灣在全球疫情控制雖然是第一名，但是全球還是需要控制疫情。

至於中國大陸岳陽廠的規劃，他說，照之前規劃，招工非常順利，很快就會滿載，符合當初規劃，目前這個案子進行順利。

至於今年下半年產品，什麼產品表現比較好？他說，每個產品都有上下年度，有些會slow，有些會強一點，我們公司產品多，有互補效用，現在來看，下半年一季比一季好。

之前與華為在5G基地台合作的案子，進行如何？他說，還在進行中，目前不太方面說明。

金寶 疫情 股東會

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