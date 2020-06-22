台灣博迪董座加入智晶董事會 智晶衝準系統業務添助力

智晶（5245）今（22）日舉行股東常會，會中通過去年財報及盈餘分配案等議案，決議每股配發現金股利0.43元。此外，今年智晶進行第六屆董事改選，含三名獨立董事在內共選出七名董事，新增大亞聯合會計師事務所合夥會計師蕭舜華、台灣博迪董事長叢鋼滋成為獨董。

其中，叢鋼滋為智晶今年進攻「準系統」中布局的重要核心。據悉，叢鋼滋與智晶董事長王鴻鈞同獲「中華民國第41屆創業楷模獎」，兩人個性契合，如今，智晶有意組織生態系進攻系統解決方案市場，叢鋼滋在運動服飾領域專業，可望成為智晶的重要助力。

智晶今年配合證交法設立審計委員會，新團隊成軍後，針對未來董事工作規劃也已有藍圖。王鴻鈞表示，虹景投資股份有限公司代表人黃心華專司業務，叢鋼滋主攻行銷，怡華科技負責人葉文欽負責製造，林振權負責通路，他自己則專注研發。

智晶思考約一年多，今年決定往準系統邁進，王鴻鈞指出，過往以賣零組件為主，現在增加更多功能性，要找合作夥伴一起做、打造生態系，提供給客戶解決方案的「大模組」，「路清楚明確，是要不斷創新、開發新應用，不只是擴大市占，很多客戶可能賣不到需要的人機介面，如做航空、化妝鏡等應用，就需要我們這樣的公司配合。」

王鴻鈞也說，準系統是做到軟硬體整合，具備新的功能，比如做到醫學貼片、光學透視等，運動領域也是一塊，現在出給客戶有AR功能的蛙鏡，是穿透式技術的再延伸，將進一步衍生為AR眼鏡，AR眼鏡最快今年第四季帶來營收貢獻。

王鴻鈞於致股東報告書中，點出未來三大公司發展策略，包括持續提升核心技術；提高設備、資源使用率並整合內部資源及知識傳遞；持續開拓高端技術的應用市場。