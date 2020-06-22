聯發科市值衝9,000億元！晉升第三大市值股

財信傳媒董事長謝金河日前點名，聯發科（2454）有望成台股第二個「護國神山」。今天聯發科受利多激勵，盤中創下576元，再創十年來新高，值得注意聯發科市值也同步衝破9,000億元、達9,158億元，不僅超車中華電、躍居第三大市值股，突破「兆元」也指日可待！

聯發科今天盤中攻上576元，為2010年第2季創579元以來新紀錄，若以聯發科股本約158.89億推算，市值也衝上9,158億元，比下中華電的8,800多億元；成為台積電、鴻海後，台股第三大市值股。

值得注意聯發科漲勢還不止於此，高盛證券看到600元，野村更喊上700元，僅以這兩家外資推估的目標價，聯發科市值有望再挑戰9,540億、1.11兆元。除突破兆元可期，也可能和鴻海角力第二大市值股，目前鴻海市值約1.09兆元。