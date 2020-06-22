醫療、工控需求續熱 智晶產能滿到8月

PMOLED廠智晶（5245）積極轉型，消費性電子產品外，也跨足醫療、工控等領域，今年（2020）遭遇新冠肺炎衝擊、營收衰退之際，獲利逆勢成長，單季毛利率23.8%，更比去年第四季18.7%提升。展望下半年，董事長王鴻鈞坦言，由於疫情關係「無法樂觀」，但現在公司產品結構已更為健康，產能從4月至今維持滿載，至少滿到8月。

智晶今年第一季營收2.66億元，季減%，年減%；稅後純益900萬元，每股純益（EPS）0.21元，較去年同期虧損成長，連續三季獲利。邁入第二季，由於疫情逐漸趨緩，智晶營收逐月升溫，衰退幅度也收斂，累計前五個月營收5.46億元，年減5.74%。

觀察智晶各產品類別營收占比，以工控和醫療為上半年主要成長動能。智晶去年全年工控營收占比30%、穿戴裝置19%、網通15%、健康醫療5%，今年1到5月工控提升到42%，健康醫療來到12%，至於穿戴裝置則降到僅剩1%。

王鴻鈞表示，PMOLED主攻少量多樣客製化，做消費性電子市場產能競爭具劣勢，價格上也受到嚴峻考驗，產能有限一定要做產品組合分配。今年穿戴客戶新品採用AMOLED，使消費性電子產品營收較不理想，不過以產品銷售組成來看，已往越來越健康的路發展。

看到下半年，王鴻鈞說，疫情期間歐美客戶訂單能見度，從過往三、四個月縮短到一、兩個月，第四季還看不到，由於疫情未緩解，保守看待接下來的景氣，疫情若無法控制、持續惡化，傳統旺季備貨時間會再往後遞延，若疫情好轉則要觀察下游是否會大量拉貨備庫存，整體來看醫療期望延續動能，疫情若趨緩，工控量可望放大。