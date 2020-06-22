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武漢弘芯半導體執行長蔣尚義傳退意 轉型計畫恐生變

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

去年才接任武漢弘芯半導體執行長一職的前台積電共同營運長蔣尚義傳出倦勤之意，可能退出該團隊，陸媒採訪蔣尚義本人僅表示，現在公司是有些問題待解決。武漢弘芯半導體原先規劃投入晶圓代工，調整商業模式，如今前台積電大將心生退意，陸媒分析武漢弘芯轉型計畫恐就此生變。

蔣尚義自台積電二度退休後，2016年前往中國擔任中芯獨立董事，後又接任武漢弘芯執行長，帶領武漢弘芯跨入晶圓代工領域，對中國大陸半導體產業具正面意義。去年12月蔣尚義出現在武漢弘芯半導體設備進廠儀式會場，當時外界解讀，因蔣加入，為武漢弘芯帶來新氣象、營運出現轉機。

不過，陸媒分析這一波新冠肺炎疫情重創全球半導體景氣，加上美中對抗情勢越演越烈，對華為等科技科技產業技術限制不鬆手，導致營運表現不如先前預期，加上武漢弘芯半導體投資資金與設備均未能到位，才導致蔣尚義個人心生倦意。

資料顯示武漢弘芯預計第一階段建置14奈米邏輯IC生產線，月產能3萬片，第二階段建置7奈米生產線，月產能也是3萬片，第三階段則是準備建置晶圆級先進封裝生產線。

根據中國媒體報導，弘芯的總投資金額高達1,280億人民幣，第一階段項目已投資520億人民幣（約台幣2,184億元），弘芯半導體的最大股東，為北京光量藍圖科技的公司，該公司持有弘芯九成股份，弘芯的董事長李雪豔也是北京光量藍圖科技的監事。

半導體 台積電 蔣尚義

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