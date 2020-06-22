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金仁寶集團董座許勝雄談接班：順勢而為吧

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
金仁寶集團董事長許勝雄。記者蕭君暉/攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者蕭君暉/攝影

金寶今（22）日舉行股東會，媒體問到金仁寶集團二代接班問題？董事長許勝雄會後表示，順勢而為吧，很多東西時間到了，他會怎麼產生，就會怎麼產生，到底是老一代、新生代，還是中生代要去擔綱，這必須要跟著時間。

許勝雄說，老一代有經驗，有節省踏實做法。中生代比較偏，針對未來發展，可以有很大力度，對未來做很大投入包括創新。新一代必須學習，新一代都很強，給他學習機會成長，看多了，他的錯誤判斷就可以減少，這很重要，因為可以產生更大能量與價值，不會浪費這方面的資源。

至於金仁寶集團是否有二代接班的打算？許勝雄說，我們一直沒有太多這方面的問題，我們很多關係企業，我早就不當董事長了，我現在只有留了三家，在原來創業的公司擔任董事長，其他集團內幾十家新創公司，都是經營幹部當董事長與總經理，我們早就規劃好了。

許勝雄 仁寶 股東會

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