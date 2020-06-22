立積下半年營運倒吃甘蔗 毛利率逐季回升
射頻元件立積（4968）受惠於WiFi-6滲透率逐季攀升，射頻前端模組拉貨動能強勁，法人預期第二季毛利率將較上季回升，下半年營運優於上半年，今日股價表現強勁，盤中一度來到177.5元，漲幅3.19%。
立積應用於路由器之wifi-6射頻前端模組（FEM）仍持續增加中，整體來看，第三季出貨量可望優於第二季，而華為手機部分，也預計在第四季可能會有結果，加上疫情逐漸獲得控制，預計下半年營運將優於上半年。
WiFi-5部分，持續打入聯想、三星、樂金智慧手機採用高通與聯發科WiFi平台的WiFi-5的方案。FM Tuner穩定出貨給韓國的品牌客戶，而日系品牌客戶也開始詢問FM Tuner。SW／LNA 開始在LG手機放量，WiFi FEM 在第一季較為疲軟，可望在第三季恢復並上攻。
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