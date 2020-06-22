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台灣大、亞太 組低頻黃金頻譜隊

聯合報 / 記者黃晶琳／台北報導
傳台灣大與亞太電信共頻共網合作案，最快七月一日簽合作備忘錄。圖／聯合報系資料照片
傳台灣大與亞太電信共頻共網合作案，最快七月一日簽合作備忘錄。圖／聯合報系資料照片

第五代行動通訊（５Ｇ）開放「三共」後首件合作案，據傳台灣大亞太電信共頻共網合作案，最快七月一日簽合作備忘錄，並送國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ），亞太電信將先租用三點五GHz頻段，再與台灣大共頻共網，據了解，雙方想擴大共頻合作至4Ｇ時期標下頻譜，組成低頻黃金頻譜隊。

據了解，亞太電信將先租用台灣大三點五GHz頻段十Ｍ頻寬，然後透過雙方建設網路進行共網跟共頻，共同使用六十Ｍ頻寬以及網路，此外雙方也將爭取當時４Ｇ時代釋出的低頻黃金頻率七百MHz頻譜應用於5Ｇ共網，組成低頻黃金頻譜隊。

台灣大與亞太電信５Ｇ共頻共網合作案則需經主管機關國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）審核通過，至於擴大至七百MHz頻譜合作，其他電信業者有「異見」。

ＮＣＣ表示，目前共頻規定僅開放因應５Ｇ釋出的三點五GHz及二十八GHz，但並非所有頻段都可以適用共享，不同頻段有不同保護需求，由主管機關另行公告，目前並未開放其他頻段共享。

亞太電信則表示，三點五GHz共頻共網，目前都還在進行相關作業程序，待正式轉軌「電信管理法」後，會再對外公布，合作細節暫不透露。

台灣大表示，目前國際上會搭配使用低頻，使５Ｇ網路的表現更完整。台灣大董事長蔡明忠也多次強調低、中、高頻皆可做５Ｇ，目前低頻不在可共頻的範圍很可惜，希望能盡速檢討開放。

其他業者私下表示，５Ｇ競標前已確定頻段共用規則，業者也依此評估頻譜價值，此時再遊說改變規則，對整體產業不公平，也顯得高價拿下５Ｇ頻譜的業者是冤大頭。

台灣大 亞太電信 行動通訊 蔡明忠 5G

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