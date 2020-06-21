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敦泰改選董事 組黃金陣容

聯合報 / 記者李孟珊／台北報導
敦泰董事長胡正大。記者李孟珊／攝影
敦泰董事長胡正大。記者李孟珊／攝影

驅動IC廠敦泰昨天召開股東常會，現場小股東對指紋辨識IC廠神盾砸十六億元入股敦泰成為最大股東，以及神盾財務長進入董事會，頗有疑慮，且認為應用公開收購模式入股較宜；員工則擔憂後續有經營權之爭。敦泰董事長胡正大表示，會全力保護員工、股東權益。

敦泰改選董事，新董事會堪稱「黃金陣容」，胡正大請他的哥哥、台積電前技術長、三D鰭式場效電晶體（FinFET）發明人胡正明進入董事會，加上台灣半導體界元老史欽泰共同協助公司；胡正大坦言，亂世中要端出最堅強陣容應對。

新冠肺炎疫情和美中貿易戰，影響電子業布局步調，胡正大認為，現階段算是「亂世」。業界人士認為，胡正明絕對是協助敦泰穩固根基的關鍵人物；他發明的三Ｄ鰭式場效電晶體FinFET，二○一一年率先為英特爾採用，隨後台積電、三星等均跟進。

至於今年下半年展望，胡正大認為，第三季在客戶新品如期推出下，營收可望優於第二季，且IDC（觸控暨驅動整合IC）市占率將持續提升，全年出貨估年增逾百分之十四，超過一億顆，對營運抱持樂觀看法。

台積電 新冠肺炎 敦泰 經營權 半導體 貿易戰 疫情 指紋辨識 英特爾 三星

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