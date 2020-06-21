WWDC來了 蘋概添新題材

蘋果全球開發者大會（WWDC）本周登場，將首度以虛擬方式進行，會議內容也與往年主要聚焦軟體改良有別，預料可能宣布一些硬體相關事宜，包括以自己設計的麥金塔電腦（Mac）晶片取代英特爾微處理器。

法人表示，全美最大市值公司蘋果最新軟、硬體技術與新品即將問世，是科技業今年以來最大盛事，可望一掃新冠肺炎疫情持續蔓延陰霾，蘋概股振奮，包括台積電、大立光、玉晶光、鴻海、廣達、和碩、可成、英業達等都可望受惠。

紐約時報報導，蘋果最快可能在22日（台灣時間23日凌晨）WWDC開幕當天，宣布明年推出的Mac將改用自家設計的ARM架構微處理器。

這對英特爾是象徵性的打擊。Evercore分析師謬斯估計，英特爾每年對蘋果Mac晶片出貨金額約34億美元，占英特爾年營收比重不到5%；但長期影響嚴重，因為凸顯出英特爾新尖端製程晶片生產不順，作為可靠供應商的形象受損。

除Mac晶片外，美銀分析師莫漢揣測，蘋果也可能發表新iMac、新款全罩式AirPods耳機、藍牙追蹤裝置「AirTags」，或新款HomePod智慧音箱。

軟體方面，莫漢預期，今年WWDC可望著重健康功能，例如發表新的健身應用程式（App），讓使用者透過各種裝置觀看示範影片，且能邊運動邊接收指示；也可能推出新的擴增實境（AR）App，用戶掃一下QR碼就能沉浸於AR體驗；推出新選項，讓用戶自行設定蘋果裝置的主螢幕。

今年WWDC可謂秋季推出5G iPhone的序曲，可望提供新軟體預覽，Wedbush分析師艾夫斯推測，蘋果可能介紹下一代iPhone作業系統iOS 14，並發表新的虛擬實境（VR）功能。他也認為，蘋果今秋開賣的新裝置「很可能」不再附上有線耳機EarPods，以降低成本並助長AirPods銷售。