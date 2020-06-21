快訊

影／進喔！進喔！大甲媽回鑾安座 結束9天8夜行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WWDC來了 蘋概添新題材

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

蘋果全球開發者大會（WWDC）本周登場，將首度以虛擬方式進行，會議內容也與往年主要聚焦軟體改良有別，預料可能宣布一些硬體相關事宜，包括以自己設計的麥金塔電腦（Mac）晶片取代英特爾微處理器。

法人表示，全美最大市值公司蘋果最新軟、硬體技術與新品即將問世，是科技業今年以來最大盛事，可望一掃新冠肺炎疫情持續蔓延陰霾，蘋概股振奮，包括台積電、大立光、玉晶光、鴻海、廣達、和碩、可成、英業達等都可望受惠。

紐約時報報導，蘋果最快可能在22日（台灣時間23日凌晨）WWDC開幕當天，宣布明年推出的Mac將改用自家設計的ARM架構微處理器。

這對英特爾是象徵性的打擊。Evercore分析師謬斯估計，英特爾每年對蘋果Mac晶片出貨金額約34億美元，占英特爾年營收比重不到5%；但長期影響嚴重，因為凸顯出英特爾新尖端製程晶片生產不順，作為可靠供應商的形象受損。

除Mac晶片外，美銀分析師莫漢揣測，蘋果也可能發表新iMac、新款全罩式AirPods耳機、藍牙追蹤裝置「AirTags」，或新款HomePod智慧音箱。

軟體方面，莫漢預期，今年WWDC可望著重健康功能，例如發表新的健身應用程式（App），讓使用者透過各種裝置觀看示範影片，且能邊運動邊接收指示；也可能推出新的擴增實境（AR）App，用戶掃一下QR碼就能沉浸於AR體驗；推出新選項，讓用戶自行設定蘋果裝置的主螢幕。

今年WWDC可謂秋季推出5G iPhone的序曲，可望提供新軟體預覽，Wedbush分析師艾夫斯推測，蘋果可能介紹下一代iPhone作業系統iOS 14，並發表新的虛擬實境（VR）功能。他也認為，蘋果今秋開賣的新裝置「很可能」不再附上有線耳機EarPods，以降低成本並助長AirPods銷售。

蘋果 英特爾 WWDC

延伸閱讀

信驊 迎5G浪潮 獲利大爆發

英特爾 推全新AI系列產品

伺服器、Type-C雙效題材助陣 嘉澤下半年業績強強滾

台積組「化工聯軍」 赴美設廠

相關新聞

敦泰報喜 觸控出貨拚增14％

敦泰昨（20）日舉行股東常會，董事長胡正大針對今年下半年展望表示，第3季在客戶新品如期推出下，營收可望優於第2季，且ID...

WWDC來了 蘋概添新題材

蘋果全球開發者大會（WWDC）本周登場，將首度以虛擬方式進行，會議內容也與往年主要聚焦軟體改良有別，預料可能宣布一些硬體...

回應神盾入股 敦泰董座：力保股東權益

敦泰昨（20）日召開股東常會，現場小股東對指紋辨識IC廠神盾砸16億元入股敦泰成為最大股東，以及神盾財務長進入董事會，頗...

台灣5G將開台 下半年有望引爆換機潮

台灣將在下半年開台5G，目前市場上已有三星、LG、Sony共5款新機支援台灣5G頻段，宏達電與蘋果iPhone將在下半年...

5G帶動MLCC需求 法人：國巨續居全球第3大

因應5G手機和基地台需求，法人指出，中國大陸被動元件廠風華高科積極擴產MLCC產能，不過，台廠國巨目前續穩居全球第3大

信驊董座林鴻明 和小股東零距離

信驊股價擠進千元俱樂部，領導信驊奠定產業重要地位的董事長林鴻明有著「零距離」的態度，在法說會、股東會後，總是能看到他親自...

布局接班 童子賢愛女亮相

和碩董事長童子賢千金童愛琳昨（19）日股東會首次出席股東會，雖然全程戴著口罩，但是水汪汪大眼與不凡的氣質，相當引人注目。

資費訂定雙軌並進 徐旭東：遠傳專網衝第一

遠傳昨（19）日舉行股東會，董事長徐旭東向股東報告「遠傳5G準備好了」，各種應用陸續上路，年底人口涵蓋將超過五成，開台時...

和碩看好需求 攻5G準備好了

蘋果供應鏈和碩正面看待下半年營運，和碩執行長廖賜政昨（19）日表示，外界期待5G帶來的契機，「我們以及客戶都準備好了！」...

仁寶 下半年出貨拚持平

仁寶昨（19）日舉行股東會。總經理翁宗斌表示，下半年的業績可以回到2019年下半年的正常水準，希望今年筆電出貨量能接近去...

廣達在台擴廠 陸續量產

廣達近年加速非中國產能建置，泰國廠順利量產，台灣幾個新廠圍繞在廣達華亞總部周遭，今、明年陸續進入量產階段。

北美半導體設備 出貨增

國際半導體產業協會（SEMI）昨（19）日公告5月北美半導體設備製造商出貨金額達23.5億美元，月增2.9%，年增13....

熱門新聞

熱錢炒匯 央行鐵腕阻升

三倍券來了 搶賺回饋有門道

三級跳曾受裙帶質疑 王美花優雅登上經長大位

三倍券官網上線！最詳盡優惠訊息、懶人包這裡看

影／台船基隆廠員工抗議要董座下台 憂潛艦園區毀生路

兆豐金找新家 北市大獵地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。