敦泰報喜 觸控出貨拚增14％

敦泰昨（20）日舉行股東常會，董事長胡正大針對今年下半年展望表示，第3季在客戶新品如期推出下，營收可望優於第2季，且IDC（觸控暨驅動整合IC）市占率將持續提升，全年出貨估年增逾14%，超過1億顆，對營運抱持樂觀看法。

胡正大指出，敦泰的IDC產品在2014年開始研發，2017年開花結果，但2018年準備大量量產時，卻因生產鏈出問題停滯，不過隨著2019年供應端產能解決，IDC已是脫韁野馬，成長速度會超越同業。

OLED方面，敦泰去年切入三星供應鏈，目前OELD觸控IC已開始出貨，主要應用為穿戴式裝置，未來將持續投入OLED驅動IC領域，並往手機市場前進。

敦泰5月營收7.47億元，月減20.83%，年增3.69%，今年前五月營收46億元，年增46.93%。

敦泰昨股東會並改選董事，新董事會堪稱「黃金陣容」，董事長胡正大請來哥哥、台積電前技術長、3D鰭式場效電晶體（FinFET）發明人胡正明進入董事會，加上台灣半導體界元老史欽泰共同協助公司；胡正大坦言，亂世中要端出最堅強陣容應對。

新冠肺炎疫情和美中貿易戰，影響電子業布局步調，胡正大認為，現階段算是「亂世」。業界人士認為，胡正明絕對是協助敦泰穩固根基的關鍵人物；胡正明研發的鰭式電晶體FinFET及超薄FD-SOI全耗盡型絕緣上覆矽電晶體，同時解決電晶體漏電和動態功率耗損問題，使晶片內構由水平變成垂直向上發展，為40多年來半導體領域最大變革，獲得2016年潘文淵獎。

他發明的3D鰭式場效電晶體FinFET（Fin Field Effect Transistor），2011年率先為英特爾採用，隨後台積電、三星等均跟進。