回應神盾入股 敦泰董座：力保股東權益

敦泰昨（20）日召開股東常會，現場小股東對指紋辨識IC廠神盾砸16億元入股敦泰成為最大股東，以及神盾財務長進入董事會，頗有疑慮；員工則擔憂後續有經營權之爭。敦泰董事長胡正大表示，會全力保護員工、股東權益。

現場小股東對神盾入股敦泰提出諸多憂慮，包括為何神盾不以公開收購方式進行，而要透過盤後鉅額交易取得敦泰股權？對此，胡正大僅表示，關於神盾收購敦泰股權，敦泰事先不知情，等被通知時，已沒有商量餘地，不過敦泰一定會把股東、員工的權益放在最前面。

神盾則回應，以所購買的持分比例來看，不用走公開收購的方式；盤後交易是因不影響公開市場行情。

敦泰股東會昨天除改選董事，也通過現金減資案每股將退還股東3元現金，以及通過資本公積放發現金案每股配發0.5元，合計每位股東每股可領3.5元現金。

敦泰股東會改選董事會，選出五席董事，包括敦泰董事長胡正大、敦泰財務長廖俊杰、台積電前研發長胡正明、GWAA LLC代表人謝漢萍、盛世媒體公關代表張家麒，四席獨立董事包括工研院前院長史欽泰、台灣航空貨運董事長許旭輝、林嬋娟、盟立監察人徐章。

此次神盾財務長張家麒進入敦泰董事會，是由盛世媒體公關公司推派，該公司是敦泰目前大股東，盛世媒體背後金主是金融圈著名投資金童張果軍；據公開觀測站資料顯示，敦泰董事長胡正大目前持股比約0.6%，敦泰財務長廖俊杰為0.25%，而神盾目前持股16.17%。