敦泰20日股東會 董座胡正大：Q3優於Q2

驅動IC廠敦泰（3545）今（20）日召開股東會，現場小股東對於先前指紋辨識IC廠神盾（6462）砸16億元入股敦泰、成為最大股東，再加上神盾財務長被推派進入董事，有為何不走公開收購模式之疑慮；員工則擔憂後續有經營權之爭，敦泰董事長胡正大表示，會全力保護員工、股東權益。

敦泰股東會進行董監改選，選出5席董事，包括敦泰董事長胡正大、敦泰財務長廖俊杰、台積電前研發長胡正明、GWAA LLC代表人謝漢萍、盛世媒體公關公代表張家麒，4席獨立董事包括，工研院前院長史欽泰、台灣航空貨運董事長許旭輝，盟立監察人徐章為新任董事。

現場小股東針對神盾入股敦泰一事，提出諸多憂慮，包括為何神盾不以公開收購的方式進行，而要透過盤後鉅額交易，取得敦泰股權？對此，胡正大僅表示，關於神盾收購敦泰股權，敦泰事先不知情，等被通知時，已經是沒有商量的餘地，不過敦泰一定會把股東、員工的權益放在最前面。

神盾對這部分則回應，所購買的持分比例，不用走公收；盤後特定是因為不影響公開市場行情。

至於看待今年下半年公司營運，胡正大認為，第3季在客戶新品如期推出下，營收可望優於第2季，且IDC（觸控暨驅動整合 IC）市占率將持續提升，全年出貨估年增逾14% ，超過1億顆，對營運抱持樂觀看法。

敦泰5月營收7.47億元，月減20.83%，年增3.69%，累計今年前5個月營收46億元，年增46.93%。