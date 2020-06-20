快訊

港版國安法草案曝光 將在香港設立兩新機構

敦泰20日股東會 董座胡正大：Q3優於Q2

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

驅動IC廠敦泰（3545）今（20）日召開股東會，現場小股東對於先前指紋辨識IC廠神盾（6462）砸16億元入股敦泰、成為最大股東，再加上神盾財務長被推派進入董事，有為何不走公開收購模式之疑慮；員工則擔憂後續有經營權之爭，敦泰董事長胡正大表示，會全力保護員工、股東權益。

敦泰股東會進行董監改選，選出5席董事，包括敦泰董事長胡正大、敦泰財務長廖俊杰、台積電前研發長胡正明、GWAA LLC代表人謝漢萍、盛世媒體公關公代表張家麒，4席獨立董事包括，工研院前院長史欽泰、台灣航空貨運董事長許旭輝，盟立監察人徐章為新任董事。

現場小股東針對神盾入股敦泰一事，提出諸多憂慮，包括為何神盾不以公開收購的方式進行，而要透過盤後鉅額交易，取得敦泰股權？對此，胡正大僅表示，關於神盾收購敦泰股權，敦泰事先不知情，等被通知時，已經是沒有商量的餘地，不過敦泰一定會把股東、員工的權益放在最前面。

神盾對這部分則回應，所購買的持分比例，不用走公收；盤後特定是因為不影響公開市場行情。

至於看待今年下半年公司營運，胡正大認為，第3季在客戶新品如期推出下，營收可望優於第2季，且IDC（觸控暨驅動整合 IC）市占率將持續提升，全年出貨估年增逾14% ，超過1億顆，對營運抱持樂觀看法。

敦泰5月營收7.47億元，月減20.83%，年增3.69%，累計今年前5個月營收46億元，年增46.93%。

敦泰 股東會

延伸閱讀

台積電前技術長胡正明 首次任敦泰董事

陸基神盾日本認賠 難跟川普交代

敦泰業績 估下季回升

神盾攻新晶片 找陳來助任獨董

相關新聞

台灣5G將開台 下半年有望引爆換機潮

台灣將在下半年開台5G，目前市場上已有三星、LG、Sony共5款新機支援台灣5G頻段，宏達電與蘋果iPhone將在下半年...

5G帶動MLCC需求 法人：國巨續居全球第3大

因應5G手機和基地台需求，法人指出，中國大陸被動元件廠風華高科積極擴產MLCC產能，不過，台廠國巨目前續穩居全球第3大

信驊董座林鴻明 和小股東零距離

信驊股價擠進千元俱樂部，領導信驊奠定產業重要地位的董事長林鴻明有著「零距離」的態度，在法說會、股東會後，總是能看到他親自...

布局接班 童子賢愛女亮相

和碩董事長童子賢千金童愛琳昨（19）日股東會首次出席股東會，雖然全程戴著口罩，但是水汪汪大眼與不凡的氣質，相當引人注目。

資費訂定雙軌並進 徐旭東：遠傳專網衝第一

遠傳昨（19）日舉行股東會，董事長徐旭東向股東報告「遠傳5G準備好了」，各種應用陸續上路，年底人口涵蓋將超過五成，開台時...

和碩看好需求 攻5G準備好了

蘋果供應鏈和碩正面看待下半年營運，和碩執行長廖賜政昨（19）日表示，外界期待5G帶來的契機，「我們以及客戶都準備好了！」...

仁寶 下半年出貨拚持平

仁寶昨（19）日舉行股東會。總經理翁宗斌表示，下半年的業績可以回到2019年下半年的正常水準，希望今年筆電出貨量能接近去...

廣達在台擴廠 陸續量產

廣達近年加速非中國產能建置，泰國廠順利量產，台灣幾個新廠圍繞在廣達華亞總部周遭，今、明年陸續進入量產階段。

北美半導體設備 出貨增

國際半導體產業協會（SEMI）昨（19）日公告5月北美半導體設備製造商出貨金額達23.5億美元，月增2.9%，年增13....

宅經濟旺 林百里看好後疫情時代

廣達董事長林百里昨表示，新冠肺炎疫情是本世紀的大事，剛開始他很擔憂，後來發現疫情改變很多生活方式，使網路與宅經濟更發達，...

三聲道解釋AR、VR！ 王雪紅：VR布局不僅消費端

宏達電（2498）今（19）日股東會，股東關注宏達電在VR競爭力，宏達電董事長王雪紅強調，宏達電VR布局不僅在消費端，而...

梁進利專訪（一）／聖暉改造體質 競爭力躍進

聖暉暨朋億董事長梁進利表示，美中貿易戰未歇、新冠肺炎疫情再為景氣投下震撼彈，再加上如何克服貿易障礙等議題，都成為企業20...

熱門新聞

熱錢炒匯 央行鐵腕阻升

三倍券來了 搶賺回饋有門道

三級跳曾受裙帶質疑 王美花優雅登上經長大位

三年一次官民大戰 彰銀改選 泛公股慘勝

三倍券官網上線！最詳盡優惠訊息、懶人包這裡看

兆豐金找新家 北市大獵地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。