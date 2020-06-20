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光電協進會：Micro LED 專利申請數 中韓台領先

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

光電協進會分析師郭燦輝表示，根據產業調查公司Yole Developpement針對Micro LED的報告指出，Micro LED的專利申請件數激增，截至2019年底，已有350 多個不同廠商與研究單位提出近5500項Micro LED技術專利，其中有大約40％的專利申請是在2019年提出。

光電協進會分析，Micro LED是可以在顯示器和其他成像應用中做為單一像素的發光二極體。在高解析度的平面顯示技術中，Micro LED具有比傳統LCD/OLED更寬的色域、更高的亮度、更好的電源效率，以及更高的對比度。

不僅如此，也可用於輕巧型、高解析度，以及亮度需求高的其他應用領域，例如VR/AR顯示器，以及智慧型手錶等應用。Yole認為，顯示器製造商積極投入研發加速了近期專利申請的成長，其中中國京東方的申請件數位居榜首，僅在2019年就出現了近150個新專利家族，但其他競爭對手包括LG、友達、三星，以及其他公司也積極研發，力求維持競爭優勢。

Yole指出，這是大多數以顯示為導向的公司，最初都不願使用Micro LED，但在此之後，由於Micro LED在高階顯示市場表現出與眾不同的潛力，因此使得他們不得不加快腳步。

在Yole的報告中還強調，中國廠商在Micro LED專利競賽中有長足的進步，這部分反映了一個事實，即中國現在掌握了著全球將近一半的顯示產能。該公司認為許多中國MicroLED專利並非毫無問題，但是其中許多專利所表現出來的創新，可以顯示出中國努力展現出強大的決心來縮小與既有競爭對手的差距。

從專利申請案的技術領域還可以提供了一個有趣的現象，可以了解當前的光電市場以及未來的發展方向。Yole在此領域追蹤的專利家族中，近四分之一是跟「傳輸與互連」技術有關，這反映出Micro LED仍需解決一些基本的製造問題，以實現其市場潛力。

由於Micro LED的尺寸很小，因此一個關鍵生產瓶頸是將帶有Micro LED的晶片從晶圓「巨量轉移」到顯示器背板。此類轉移涉及數百萬個Micro LED，並且必須以微觀的精度執行。因此，傳統的巨量轉移速度很慢，在單一顯示器的製造中要花費數週的時間，使得每家廠商都在尋求更好的方法。

LED 顯示器

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