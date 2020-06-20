群創AM miniLED發展三支箭 畫質、能耗、成本完勝OLED

對於 Mini LED的發展，面板大廠群創（3481）發動技術創新，蘋果引領市場風潮。 miniLED 作為背光應用將全面提升 LCD 戰鬥力，在畫質、能耗、成本及信賴性都完勝OLED。

群創指出，以獨有的 AM miniLED （主動式矩陣） 技術應用在多區域動態調光，可對應的分區數遠超過業界一般採用的 PM miniLED (被動式矩陣)。

AM miniLED 除了做為LCD背光源之外，也可以直接做為LED顯示屏。當其畫素間距不斷縮小，將銜接 microLED 成為下一代顯示器主流技術，直接取代大尺寸 OLED 與 LCD。

針對 Mini LED/Micro LED技術發展進度，群創強調， AM miniLED 技術發展有三支箭：1.背光應用已取得車用與 TV 客戶開案; 當業界的 Tablet、Notebook、Monitor 等產品線積極採用 miniLED 背光源時，群創的 AM miniLED在多分區的優勢將更為顯著。

2. PID （小間距 LED） 應用已領先業界上市，更小間距所必需的 AMCOB 技術有快速進展，即將送樣重量級客戶；3. 第三箭難度與創新度極高，是群創的祕密武器，目標是帶著走、走進廣泛的應用場域。

群創表示，MicroLED技術聚焦自發光平面顯示應用，由視網膜大型無縫拼接PID應用將技術落地、聚焦車用應用領域。自主開發色彩技術與可選擇巨量修補技術 深耕佈局MicroLED技術專利，已取得百餘件公開公告專利。

針對MicroLED顯示器關鍵技術，跨域合縱連橫國內TFT、LED、半導體封裝及高階光電材料廠商，打台灣國家隊，推動產業供應鏈聚落。將依公司計劃時程在產品發表會公佈。