廣達在台擴廠 陸續量產

廣達近年加速非中國產能建置，泰國廠順利量產，台灣幾個新廠圍繞在廣達華亞總部周遭，今、明年陸續進入量產階段。

廣達副董事長梁次震指出，前幾年關心東南亞布局，後來決定在泰國設廠，考量該國有相當自由度及民主化，且國家風氣很開放。另外，不少日本電子廠或外商公司選擇落腳泰國，廣達還會留意東南亞其他的生產據點，目前還沒有做出決定。

廣達先前因應美中貿易戰，第一階段大舉回台加碼投資，主要生產筆電專案及伺服器。第二階段進駐泰國，買下廠房直接進行生產，以中低階PC產品為主。

廣達台灣新廠部分，一廠產能滿載，正在擴建，預期今年內完成。二廠是先前買下的中環華亞園區廠房，已開始少量生產，保留彈性因應訂單變化。三廠因為設計變更，完工期從原定的今年延至明年上半年。

除了配合客戶積極分散生產據點，廣達近年積極拓展新商機，包含VR/AR頭戴裝置，以及與日商樂天合作虛擬化電信機房、5G服務，還有耕耘許久的智慧醫療產業。廣達董事長林百里指出，目前已經有一台醫療影像系統裝置通過認證，明年開始會慢慢發酵，未來也會瞄準國外市場。