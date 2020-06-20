林百里：廣達Q3很強 Q4樂觀

筆電產業上半年在新冠肺炎疫情下，帶來久違的榮景，展望下半年，筆電代工巨頭廣達董事長林百里強調，第3季表現還是很強，對第4季也持正面樂觀看法，且後疫情時代，會有更多「宅經濟」商機，民眾也發現筆電比手機更重要，用途更多更廣，現在是筆電反轉的機會。

廣達昨（19）日舉行股東會，通過配發現金股利3.7元。廣達去年營收1兆296億元，稅後淨利159億，每股盈餘（EPS）為4.14元。

林百里表示，疫情是本世紀大事，本來今年首季有點擔心，後來與客戶深入研究後，發現疫情改變很多生活方式，包含宅經濟、網路經濟廣為發達，因此解除憂慮，現在看來第2季拉貨很強，預料公司上半年還是會成長。受疫情影響，廣達大陸廠區被迫延至2月中旬才復工，在出貨及生產受阻下，今年前五個月營收僅達3,670.09億元，年減5.4%。

在筆電方面，廣達上半年繳出不俗成績，在惠普（HP）、蘋果及chromebook訂單急拉下，3月到5月筆電出貨量始終維持單月400萬台旺季水準。

市場憂心，筆電產業在上半年在又急又猛拉貨後，下半年筆電市況恐怕會逆轉，面臨衰退局面。林百里預期第3季還是很強，「這不是我猜的，是客人的要求」，不論筆電或雲端產品都很不錯，純消費的產品比較弱一點。在家工作、學習、娛樂的需求突然增加很多，很多人會先優先買工作或學習用的平板或電腦，效能還要好，廣達目前訂單能見度已看到第3季，他對第4季也保持正面樂觀看法。