仁寶 下半年出貨拚持平

仁寶昨（19）日舉行股東會。總經理翁宗斌表示，下半年的業績可以回到2019年下半年的正常水準，希望今年筆電出貨量能接近去年的水準，即4,241萬台，非PC產品（例如智慧裝置，穿戴，IoT，平板等）占整體營收比重將由去年的34%，提升到今年的接近40%。

翁宗斌說，2020年筆電拉貨高峰落在第2季，下半年回到正常，第3季筆電出貨量會比第2季少。第2季這麼好，主要是第1季疫情的遞延出貨影響，第3季出貨是正常水準，每家公司若正常的話，第3季都會較第2季下滑。目前還是會有在家工作需求，但是整體疫情沒有解決之前，經濟景氣還是會受到影響。

他說，中央處理器與IC供應有一點吃緊，因為除了菲律賓，馬來西亞封城影響IC出貨外，歐洲也有影響，現在7、8月來看，IC還是吃緊，9月還要再看。看疫情與缺料的狀況，他認為今年筆電出貨預估，可能比之前保守一點，主要就是因為缺料。

在越南與台灣擴產計畫方面，越南二廠照計劃在走，因疫情使計畫延後一季，明年中才會投產；台灣產能集中桃園平鎮與觀音兩個廠，主要是生產出貨到美國的筆電專案產品，工業電腦，以及伺服器相關產品。

他預期，今年的筆電與平板電腦出貨比較好，穿戴裝置也就是消費性電子買氣會受到影響。因為消費者會優先去買上班用的筆電與平板，而且功能還要好一點，傳輸不能太慢．但是消費產品如手機的需求衝擊就蠻大的，消費者的支出將重新調整。