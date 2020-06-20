資費訂定雙軌並進 徐旭東：遠傳專網衝第一

遠傳昨（19）日舉行股東會，董事長徐旭東向股東報告「遠傳5G準備好了」，各種應用陸續上路，年底人口涵蓋將超過五成，開台時間將緊追老大哥中華電信。總經理井琪表示，5G資費有入門的千元以內、也有千元以上的價位，消費者跟企業客戶市場雙軌並進，也要在5G專網上成為業界第一。

遠傳股東會通過每股3.25元現金股利，股利發放率高達121%，連續九年股利配發率超過100%，為業界之冠。遠傳昨日下跌0.3元，收66.4元，現金殖利率約4.9%。

近期股東會旺季，電信雙雄論戰層級升高到董事長。日前台灣大董座蔡明忠說「被兩雄欺負」，徐旭東在股東會致詞表示，五家電信業者都是雄，每個業者都積極投資5G，只是小有小的做法，大有大的做法。

徐旭東表示，遠傳在關鍵3.5G頻譜中取得80M頻寬，位於最肥嫩的魚肚位置，5G基地台建設關鍵不在於數量，重點是年底拚涵蓋全台一半人口，強調遠傳將進入「心」5G時代，從心出發。

至於遠傳5G正式開台時間，徐旭東表示，將緊追大哥中華電信開台時間，遠傳已推出一系列5G應用服務，包含自動運輸車及遠距醫療等等，未來5G關鍵還是應用服務。